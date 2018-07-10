Специалисты из Университетской больницы
в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) пришли к тревожным выводам для любителей
галстуков. Затягивание этого аксессуара приводит к опасным для организма
последствиям.
Специалисты из Университетской больницы
в Шлезвиг-Гольштейн (Германия) пришли к тревожным выводам для любителей
галстуков. Затягивание этого аксессуара приводит к опасным для организма
последствиям.
У носящих
галстук мужчин повышается риск развития гипертензии и неполноценного
насыщения мозга кислородом. Чтобы доказать это, ученые провели исследование с 30
добровольцами.
Мужчинам
была проведена магнитно-резонансная томография. Участников разделили на две
группы. Первых попросили надеть галстуки и затянуть их до легкого дискомфорта, сообщает
Science Alert. Другой группе их не давали.
Выяснилось, что кровоснабжение мозга у тех, кто носил галстук,
ухудшилось на 7,5% по сравнению со второй группой. Исследователи пришли к
выводу, что у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего,
не причинит ущерба здоровью.
Хуже дела
обстоят с пожилыми людьми, пациентами с повышенным кровяным давлением и
курильщиками. У этих групп затягивание галстуков может вызвать дополнительное обострение
гипертензии, головные боли, головокружение и тошноту.
Ранее
специалисты выяснили, что самыми
частыми причинами смерти в России являются сердечно-сосудистые заболевания:
инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и сердечная
недостаточность. При этом наша страна находится на первом месте в мире по
смертности от этих недугов.