Специалисты из Университетской больницы в Шлезвиг-Гольштейне (Германия) пришли к тревожным выводам для любителей галстуков. Затягивание этого аксессуара приводит к опасным для организма последствиям.

Специалисты из Университетской больницыв Шлезвиг-Гольштейне (Германия) пришли к тревожным выводам для любителейгалстуков. Затягивание этого аксессуара приводит к опасным для организмапоследствиям.У носящихгалстук мужчин повышается риск развития гипертензии и неполноценногонасыщения мозга кислородом. Чтобы доказать это, ученые провели исследование с 30добровольцами.Мужчинамбыла проведена магнитно-резонансная томография. Участников разделили на двегруппы. Первых попросили надеть галстуки и затянуть их до легкого дискомфорта, сообщаетScience Alert. Другой группе аксессуары не давали.Выяснилось, что кровоснабжение мозга у тех, кто носил галстук,ухудшилось на 7,5% по сравнению со второй группой. Исследователи пришли квыводу, что у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего,не причинит ущерба здоровью.Хуже делаобстоят с пожилыми людьми, пациентами с повышенным кровяным давлением икурильщиками. У этих групп затягивание галстуков может вызвать дополнительное обострениегипертензии, головные боли, головокружение и тошноту.Ранееспециалисты выяснили, что самымичастыми причинами смерти в России являются сердечно-сосудистые заболевания:инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и сердечнаянедостаточность. При этом наша страна находится на первом месте в мире посмертности от этих недугов.