Разработку уже использовали для изучения материала, предназначенного для атомных реакторов.

Учёные разработали микроскоп, который позволяет в реальном времени наблюдать за поведением раскалённого материала. Разработку уже использовали для изучения сплава, предназначенного для атомных реакторов. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Materials Science and Engineering: A.Материал, исследованный авторами, является модификацией нержавеющей стали под названием "сплав-709"."Сплав-709 настолько новый, что его поведение при высоких температурах и [механических] нагрузках ещё не полностью изучено. И Департамент энергетики должен был лучше узнать его термомеханические и структурные характеристики, чтобы определить его пригодность для использования в ядерных реакторах", – объясняет ведущий автор исследования Афсанех Раби (Afsaneh Rabiei) из Университета Северной Каролины, США.С этой целью учёные модифицировали существующие методики сканирующей электронной микроскопии. Новая технология, основанная на обратном рассеянии электронов, позволяет работать с раскалёнными образцами под большим механическим напряжением."Это означает, что мы можем видеть рост трещины, начало разрушения и микроструктурные изменения материала во время термомеханических испытаний любого материала, не только сплава-709, – говорит Раби. – Это может помочь нам понять, где и почему материалы выходят из строя в самых разных условиях: от комнатной температуры до 1000 °C и напряжении от нуля до двух гигапаскалей".Использовав такую уникальную технологию, авторы подвергли испытаниям сплав-709. Лист металла толщиной в один миллиметр нагревали в воздухе до 550, 650 и 750 и 950 °C. На каждой отметке они увеличивали механическое напряжение до тех пор, пока материал не разрушался."Наша методика микроскопии позволила нам контролировать образование пустот и рост трещин вместе со всеми изменениями в микроструктуре материала на протяжении всего процесса", – рассказывает Раби.Материал показал себя прекрасно."Сплав-709 превосходит нержавеющую сталь-316, которая в настоящее время используется в ядерных реакторах, – подводит итог Раби. – Исследование показывает, что прочность сплава-709 была выше, чем у нержавеющей стали-316, при всех температурах, что означает, что он может выдержать большее [механическое] напряжение, прежде чем разрушится".Теперь исследователи собираются подвергнуть тот же сплав испытаниям с циклической механической нагрузкой. Однако главным достижением, конечно, остаётся сама методика, которая позволит протестировать многие другие материалы, предназначенные для экстремальных нагрузок.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о микроскопах, снимающих 3D-видео на клеточном уровне и позволяющих рассматривать наномасштабные предметы.