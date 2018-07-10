В одном из зоопарков Китая обезьяна напала кормящего ее ребенка. Животное неожиданно ударило девочку по лицу, отправив ее в нокаут.

В одном из зоопарков Китая обезьяна напала кормящего ее ребенка. Животное неожиданно ударило девочку по лицу, отправив ее в нокаут.На опубликованных кадрах видно, как ребенок вместе с матерью кормит обезьяну. Когда лакомство закончилось, животное внезапно ударило девочку в лицо. После этого обездвиженный ребенок упал с лестницы. Где был снят ролик и сильно ли пострадала девочка, в данный момент не уточняется, передает The Mirror. Причины столь агрессивного поведения животного также неизвестны.