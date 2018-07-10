Американские астрономы обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной. Он представляет собой квазар, находящийся в 13 миллиардах световых лет от Земли.

Американские астрономы обнаружили самый яркий объект в ранней Вселенной. Он представляет собой квазар, находящийся в 13 миллиардах световых лет от Земли.По словам исследователей, объект находится в том состоянии, в котором он был в то время, когда Вселенная прожила меньше, чем миллиард лет. Данный квазар жил в конце той эпохи ее эволюции, когда первые звезды делали галактики прозрачными.Сообщается, что в центре таких массивных галактик обитают черные дыры, чья масса может составлять от миллиона до миллиардов масс Солнца. Пока не совсем ясно, по какой причине эти объекты образуются. Ранее астрономы полагали, что они возникали путем слияния нескольких крупных черных дыр, передает издание Science Alert.Однако наблюдения за первыми галактиками Вселенной заставили астрофизиков усомниться в этом. Выяснилось, что в них обитают черные дыры с массой в десятки миллиардов Солнц. Эти объекты, в свою очередь, не успели бы вырасти до таких размеров, если бы родились маленькими.Таким образом, многие астрономы по всему миру теперь ищут яркие и большие черные дыры в ранней Вселенной, пытаясь использовать их свет в качестве своеобразных "лампад". Излучение и свет, которые они вырабатывают, помогут выявить те источники массы, которые питают эти объекты и заставляют их расти быстрее.Команде исследователей удалось обнаружить нужный объект, наблюдая за ночным небом южного полушария Земли. Ученые заметили яркую точку в созвездии Водолея, расположенную на чрезвычайно далеком расстоянии от Земли – около 13 миллиардов световых лет.Изучив ее структуру, ученые заключили, что имеют дело с гигантской черной дырой в центре далекой галактики, выделяющей раскаленную материю с околосветовой скоростью. Астрофизики надеются, что дальнейшие наблюдения за объектом помогут понять, из чего состоит ее галактика и окружающие запасы межгалактического газа.