Врачи ответят на любые вопросы, связанные с деторождением

Врачи ответят на любые вопросы, связанные с деторождениемС 11 июля по 13 августа «Родильный дом №2 г. Владимир» проводит онлайн-конференцию.Задавайте любые интересующие вас вопросы по темам деторождения:женское здоровьебесплодиевозможные проблемы и способы их преодолениякак зачать, выносить и родить здорового ребенка и другие вопросыЖдем ваши вопросы по телефонам: (4922) 47-25-95,47-25-93 или на электронную почту reclama@aifunion.vladinfo.ru