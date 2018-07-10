Врачи ответят на любые вопросы, связанные с деторождением
Врачи ответят на любые вопросы, связанные с деторождением
С 11 июля по 13 августа «Родильный дом №2 г. Владимир» проводит онлайн-конференцию.
Задавайте любые интересующие вас вопросы по темам деторождения:
женское здоровьебесплодиевозможные проблемы и способы их преодолениякак зачать, выносить и родить здорового ребенка и другие вопросы
Ждем ваши вопросы по телефонам: (4922) 47-25-95,47-25-93 или на электронную почту reclama@aifunion.vladinfo.ru