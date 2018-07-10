Опять потоп. Очередной дом не выдержал напора ливня. И снова пострадали жители новостройки, теперь на Нижней Дуброве. Из-за проблем с ливневой канализацией затопило подъезд и квартиры жителей вплоть до первого этажа. Кто виновен в потопе и за чей счет люди будут переделывать ремонт? Расскажут мои коллеги.

Опять потоп. Очередной дом не выдержал напора ливня. И снова пострадали жители новостройки, теперь на Нижней Дуброве. Из-за проблем с ливневой канализацией затопило подъезд и квартиры жителей вплоть до первого этажа. Кто виновен в потопе и за чей счёт люди будут переделывать ремонт? Расскажут мои коллеги.(ул. Нижняя Дуброва)Алла Морозова подсчитывает убытки. Сегодняшний ливень обрушился на её квартиру в прямом смысле слова. Под навесным потолком вода, на полу тоже, стены отсырели, течёт даже из розеток и домофона. И это при том, что живёт Алла в новостройке.Алла Морозова, житель дома № 3 А: "Пострадало всё. Пострадало всё, плавает всё, всё, что можно. Две комнаты, вся мебель всё вздуется, всё. Конечно, будем писать претензию, да. Нам уже озвучили, что всё возместят, ждут от нас письменного заявления и по документам они все оценят и, надеемся, что все возместят".По словам жильцов, такое здесь впервые. Раньше нареканий не было. А в этот раз ливнёвка не выдержала.-Потолок капает, там ещё вода, наверное.А это уже подъезд. Здесь образовалась горная река. Свет, конечно, сразу отключили. Специалистов из управкомпании тоже вызвали. Но сдержать стихию никто не в силах.Алексей Конищев, житель дома № 3 А: "Ну, сейчас трудно оценивать, потому что они могут быть и в стенах ещё до сих пор вода, посмотрим, когда просохнет будет уже более понятно и адекватно оценить ущерб, принесённый от дождя".Тем, кто был дома во время ливня, относительно повезло. Они хоть что-то смогли спасти. Остальных дома ждал неприятный сюрприз. Те, кому есть куда уйти, в спешки покидают квартиры. У многих маленькие дети, а с ними в таких условиях жить нельзя. Представители управкомпании в курсе проблемы. По слова директора, сотрудники предпринимают все усилия, чтобы устранить проблему, просушить дом и наладить энергоснабжение. А дальше жильцов ждет долгий процесс - оценка убытков и взыскание компенсации. Вопрос "кто компенсирует затраты людям?" мы задали директору управкомпании.Вадим Скорик, директор УК Комфорт:- Кто понесет затраты на восстановление квартир жителям дома?- А какие у вас есть варианты ответов на этот вопрос?- Вы, ваша компания.- Да.- А в какой срок эти выплаты будут производиться?- С каждым человеком это будет решаться индивидуально.Напомним, это не первый дождь в квартирах владимирцев за последние несколько дней. Воскресный ливень прошёл дождём в квартирах новостроек на Мира, Первой Пионерской и Строителей. Причина в ливневках, которые не выдержали напора воды.