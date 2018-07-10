Личный врач легендарного певца Майкла Джексона Конрад Мюррей утверждает, что своим великолепным голосом певец обязан гормональным инъекциям. Уколы исполнителю делали по настоянию тирана-отца.

Личный врач легендарного певца Майкла Джексона Конрад Мюррейутверждает, что своим великолепным голосом певец обязан гормональным инъекциям.Уколы исполнителю делали по настоянию тирана-отца.По сообщениям медика в детском и подростковом возрасте Майклстрадал от проблем с кожей. Для того чтобы избавить мальчишку от прыщей и заодноостановить процесс мутации голоса, Джексона закалывали гормонами."Заявление, что он [Майкл] был "химическикастрирован", чтобы поддерживать свой высокий голос, не пустыеслова", – сообщил медик. Конрад решился на заявление после смерти отца артистаДжозефа Джексона, сообщает TheSun.Добавим, что о варварских порядках в семье Джексонов стало известнопосле того, как, получив мировую известность, Майкл отважился на большое интервью, в котором рассказал о своем прошлом. Артист поведал журналистам, что считал свое детство несчастным, так как он,его братья и сестры до смерти боялись отца. Джозеф Джексон наказывал сыновей, и,по всей вероятности, даже был их за провинности.Принято считать, что ненависть к отцу заставила Майкла так кардинальноизменить свою внешность. Поговаривают, что певец не мог жить с мыслью о том,что он очень похож на отца. И именно поэтому всю свою жизнь он пытался изменить себя.Напомним, что недавно, 27 июня, в США скончался отец МайклаДжексона Джо Джексон. Ему было 89 лет. Несколько дней назад мужчина былгоспитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Мужчинапонимал, что ему осталось жить совсем немного, и через соцсети попрощался смиром.