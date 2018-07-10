Личный врач легендарного певца Майкла Джексона Конрад Мюррей
утверждает, что своим великолепным голосом певец обязан гормональным инъекциям.
Уколы исполнителю делали по настоянию тирана-отца.
Личный врач легендарного певца Майкла Джексона Конрад Мюррей
утверждает, что своим великолепным голосом певец обязан гормональным инъекциям.
Уколы исполнителю делали по настоянию тирана-отца.
По сообщениям медика в детском и подростковом возрасте Майкл
страдал от проблем с кожей. Для того чтобы избавить мальчишку от прыщей и заодно
остановить процесс мутации голоса, Джексона закалывали гормонами.
"Заявление, что он [Майкл] был "химически
кастрирован", чтобы поддерживать свой высокий голос, не пустые
слова", – сообщил медик. Конрад решился на заявление после смерти отца артиста
Джозефа Джексона, сообщает The
Sun.
Добавим, что о варварских порядках в семье Джексонов стало известно
после того, как, получив мировую известность, Майкл отважился на большое интервью, в котором рассказал о своем прошлом. Артист поведал журналистам, что считал свое детство несчастным, так как он,
его братья и сестры до смерти боялись отца. Джозеф Джексон наказывал сыновей, и,
по всей вероятности, даже был их за провинности.
Принято считать, что ненависть к отцу заставила Майкла так кардинально
изменить свою внешность. Поговаривают, что певец не мог жить с мыслью о том,
что он очень похож на отца. И именно поэтому всю свою жизнь он пытался изменить себя.
Напомним, что недавно, 27 июня, в США скончался отец Майкла
Джексона Джо Джексон. Ему было 89 лет. Несколько дней назад мужчина был
госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Мужчина
понимал, что ему осталось жить совсем немного, и через соцсети попрощался с
миром.