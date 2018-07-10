Пострадавший в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание. Его состояние улучшается. Как сообщила Национальная служба здравоохранения Англии, он находится в критическом, но стабильном состоянии, в сознании.

Пострадавший в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание. Его состояние улучшается.Как сообщила Национальная служба здравоохранения Англии, он находится в критическом, но стабильном состоянии, в сознании. По словам ответственной за уход за больными в больнице Солсбери Лорны Уилкинсон, Роули пока нехорошо себя чувствует. Он по-прежнему нуждается в круглосуточной помощи специалистов, передает "Интерфакс".Еще одна пострадавшая от нервнопаралитического вещества в Эймсбери скончалась в больнице. Полиция квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.В марте этого года в городе Солсбери, расположенном вблизи Эймсбери, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Они пострадали от вещества "Новичок". Ответственность за инцидент Британия возлагает на Россию.Причастность к событиям в Солсбери в Москве отрицают. Британские следователи считают, что пострадавшие в Эймсбери тоже отравились "Новичком".