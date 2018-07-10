Аргентинские учёные обнаружили окаменелые останки ящера, который стал главным претендентом на звание самого древнего гиганта. Существо окрестили Ingentia prima, что дословно переводится как первый огромный.

Говоря об огромных ископаемых ящерах, мы сразу же вспоминаем 20-метровых бронтозавров или 50-метровых диплодоков. Эти и другие "юрские великаны" обитали на нашей планете 157-146 миллионов лет назад. Но кому принадлежит звание древнейшего гиганта? У палеонтологов появился новый претендент.Научная группа под руководством Сесилии Апальдетти (Cecilia Apaldetti) из Национального университета Сан-Хуана обнаружила на северо-западе Аргентины четыре скелета динозавров. Один из них принадлежит новому виду, который получил название Ingentia prima ("первый огромный"), а три других – родственным.Учёные заключили, что эти ящеры являются самыми древними представителями зауропод, четвероногих растительноядных динозавров. Именно зауроподы считаются крупнейшими наземными животными за всю историю. Однако новая находка говорит о том, что первые черты гигантизма стали появляться у этих существ на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось (к примеру, I. prima "моложе" того же диплодока на 47 миллионов лет).Специалисты поясняют, что далёкие предки зауроподов, прозауроподы, были подвижными двуногими динозаврами довольно скромных размеров. Однако со временем они стали приобретать новые черты и физические характеристики. В ходе эволюции эти существа "потяжелели" до 77 тонн и приобрели такие "приспособления", как длинные шеи и хвосты, лапы, похожие на столбы. Их черепа стали более миниатюрными, а позвонки – пневматичными (в них образовались воздухоносные полости, которые, кстати, присутствуют и в позвонках современных птиц).Расцвет зауропод пришёлся на юрский период (199-145 миллионов лет назад), и их появление – важная веха во всей истории динозавров. Палеонтологи полагали, что многие, если не все, анатомические особенности, которые позволяют ящеру набирать массу более 10 тонн, возникли в ранней юре. Но, как оказалось, это мнение из-за неполной летописи окаменелостей было ошибочным.Так, открытие Ingentia prima показывает, что несколько ключевых характеристик, которые "проложили путь к гигантизму", динозавры приобрели уже в позднем триасе, причём зауроподы позднее развивали те же характеристики совершенно независимо, отмечают исследователи.По их словам, вид I.prima обитал на территории современной Аргентины 237-301 миллион лет назад. Среди окаменелостей, которые обнаружили палеонтологи, оказалось несколько шейных позвонков, плечевая кость, а также кости задних конечностей.Изучив окаменелости, команда заключила, что новый вид морфологически схож с представителями рода травоядных завроподоморфных динозавров под названием Lessemsaurus. Собственно, три других скелета, найденные "в компании" гиганта, относятся к виду Lessemsaurus sauropoides. В новой работе они выступили как "контрольная группа" для сравнения основных характеристик.Анализ показал, что I. prima весил от 7 до 10 тонн (для сравнения: современные африканские слоны весят 6-7 тонн), а в длину достигал 8-10 метров. Эти особи обладали удлинённой шеей и внушительным хвостом.Структура костей I. prima указывает на быстрые темпы роста, а также "выпрямление" ранее полусогнутых лап – это позволяло поддерживать огромный вес. Другое "приспособление", как уже упоминалось выше, — это воздушный мешок, который функционировал как встроенная система кондиционирования и позволял крупным динозаврам сохранять организм в прохладе.Более того, в структуре позвонков и костей задних конечностей также были отмечены уникальные перестройки, позволявшие скелету поддерживать огромную массу. При этом некоторые из анатомических особенностей вида отвечают не за гигантизм, а за мобильность, ведь передвижение гиганта по триасовому ландшафту – дело непростое, уточняют эксперты.Это показывает, что первый толчок к гигантизму у динозавров произошел за 30 миллионов лет до появления первых [настоящих зауроподов], заключает команда Апальдетти.Впрочем, вряд ли этот вывод можно назвать удивительным, если вспомнить конечное "изобретение" этой ветви эволюции – 70-тонных ящеров, обладающих совершенными адаптивными преимуществами, заключают палеонтологи. Они, к слову, не исключают существование и других древних гигантов или "странных" видов, на которых эволюция "испробовала" уникальные стратегии развития.Научная статья по итогам работы аргентинских исследователей опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.Кстати, ранее учёные создали подробную 3D-модель движений гигантского динозавра, а также описали одного из крупнейших в истории ящеров весом с космический зонд. Тем временем в Австралии был найден рекордно большой след динозавра.