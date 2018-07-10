Фантаст из
Латвии Дидзис Седлениекс сделал грубое русофобское заявление. По его словам, русские
– это существа низшего интеллектуального уровня.
Фантаст из
Латвии Дидзис Седлениекс сделал грубое русофобское заявление. По его словам, русские
– это "существа низшего интеллектуального уровня".
Латыш заявил, что проживающие в Латвии
русские – животные, у которых нет ничего ценного, включая человеческую
жизнь. "Презрительным
словом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначают
низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от
национальности", – написал он на своей странице в Facebook.
Также
литератор добавил, что русские – "это генетическое отклонение от общечеловеческих
ценностей". По его словам, большая часть общества их презирает.
Высказывание Седлениекса вызвало возмущение
пользователей Сети. Примечательно, что писателя раскритиковали причем
не только россияне, но и латыши.
В свою очередь лидер Русского Движения Латвии Руслан Панкратов
отметил, высказывание Дидзиса – это официальная риторика латышских элит.
По его словам, Латвия потворствует проявлениям национализма, неонацизма, дискриминации
русскоязычного населения и ксенофобии, передает "Ридус".
Подобная
риторика исходит и от другого прибалтийского государства. Напомним, ранее в интервью немецкому изданию Spiegel президент
Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Запад "слишком мягко" относится
к России. Также она отметила, что страна готова защищаться в случае
"вторжения" России.