Фантаст из Латвии Дидзис Седлениекс сделал грубое русофобское заявление. По его словам, русские – это существа низшего интеллектуального уровня.

Фантаст изЛатвии Дидзис Седлениекс сделал грубое русофобское заявление. По его словам, русские– это "существа низшего интеллектуального уровня".Латыш заявил, что проживающие в Латвиирусские – животные, у которых нет ничего ценного, включая человеческуюжизнь. "Презрительнымсловом русские или чуть более толерантным русскоязычные обычно обозначаютнизшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости отнациональности", – написал он на своей странице в Facebook.Такжелитератор добавил, что русские – "это генетическое отклонение от общечеловеческихценностей". По его словам, большая часть общества их презирает.Высказывание Седлениекса вызвало возмущениепользователей Сети. Примечательно, что писателя раскритиковали причемне только россияне, но и латыши.В свою очередь лидер Русского Движения Латвии Руслан Панкратовотметил, высказывание Дидзиса – это официальная риторика латышских элит.По его словам, Латвия потворствует проявлениям национализма, неонацизма, дискриминациирусскоязычного населения и ксенофобии, передает "Ридус".Подобнаяриторика исходит и от другого прибалтийского государства. Напомним, ранее в интервью немецкому изданию Spiegel президентЛитвы Даля Грибаускайте заявила, что Запад "слишком мягко" относитсяк России. Также она отметила, что страна готова защищаться в случае"вторжения" России.