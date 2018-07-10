Появились новые данные о состоянии солистки группы Фристайл Нины Кирсо. Директор коллектива Игорь Лахин сообщил, что женщина находится в одной из больниц Киева, однако уточнять адрес не стал, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.

Появились новые данные о состоянии солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. Директор коллектива Игорь Лахин сообщил, что женщина находится в одной из больниц Киева, однако уточнять адрес не стал, чтобы "не создавать лишнего ажиотажа".Чуть более месяца назад солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо сразил инсульт. Однако в этот момент артистка была дома одна, никто не смог оказать ей вовремя помощь, поэтому когда певица наконец оказалась в больнице, то ей поставили неутешительный диагноз – тяжелый инсульт третьей степени.К счастью, сейчас состояние популярной исполнительницы стабилизировалось. Однако в сознание 55-летняя артистка пока не пришла. "Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа "Фристайл" уже дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады. Средства, полученные от концертов, будут перечислены на лечение Нины", – рассказал директор группы "Фристайл" Игорь Лахин.Мужчина отметил, что степень комы уже не такая тяжелая, однако в какой именно больнице Киева находится Нина Кирсо Лахин предпочел не уточнять, чтобы "не создавать лишнего ажиотажа", компетентно сообщает .Ранее лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин обнародовал фото певицы и призвал молиться за ее выздоровление. "1 июня 2018 года в своей квартире была найдена без сознания солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Врачи борются за ее жизнь. Нина в коме. Группа "Ласковый май" молится за ее здоровье💙🙏💙 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Разин.До этого коллега Кирсо по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нина была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом (в Полтаве), то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так как стояла, так и потеряла сознание", – сообщил Кузнецов. Кирсо сделали минимум две операции.