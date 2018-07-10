В момент зарождения романтических отношений невозможно точно определить, что в будущем ожидает счастливую пару. К сожалению, многие отношения в конечном итоге заканчиваются разрывом. Почему портятся отношения у представителей разных знаков Зодиака, рассказывают звезды.

В момент зарождения романтическихотношений невозможно точно определить, что в будущем ожидает счастливую пару. Ксожалению, многие отношения в конечном итоге заканчиваются разрывом. Почемупортятся отношения у представителей разных знаков Зодиака, рассказывают звезды.Конечно, однозначного ответа навопрос: "почему рушатся отношения", не существует. Однако приведенные нижеподсказки астрологов в отношении "болевых точек" представителей разных знаковЗодиака способны помочь понять себя и своего партнера, чтобы избежать горькогоразрыва.ОвенИзвестно, что Овны – натуры упрямые.Причем, прекрасно зная о такой особенности своего характера, они изо всех силпытаются сдерживать эмоции, не показывать своего раздражения, избегать споров иконфликтных ситуаций. Правда, сдержанности Овна хватает ненадолго, и когда"чаша его терпения" переполняется, он громко хлопает дверью, оставив партнеранаедине со своим недоумением. Чтобы построить счастливые отношения, астрологисоветуют Овнам научиться говорить и договариваться: не копить обиды инедовольство, а постараться поговорить о них с партнером, принимая жекакое-либо решение, учитывать не только свое мнение, но и партнера.ТелецТелец всем своим видом дает понять,что в его жизни все просто отлично. Хотя это может быть совсем не так. Этаособенность Тельца скрывать все свои тревоги и переживания может сыграть "злуюшутку" в отношениях с близкими людьми, так как они не всегда могут егоправильно понять. Для того чтобы не испортить отношения, астрологи советуютТельцам научиться доверять и делиться своими переживаниями с близкими идорогими людьми.БлизнецыПоступки на первый взгляд ветреных ипеременчивых Близнецов на самом деле всегда логичны. Правда, объяснять этоокружающим, в том числе и близким людям, Близнецам не интересно, да и вовсе нехочется. Чтобы не испортить отношения, астрологи советуют Близнецам убедитьсвою вторую половинку в своем постоянстве и надежности. Она ведь так нуждаетсяв этом, правда.РакРаки часто портят отношения своимвечным стремлением сделать всем хорошо. Они стараются-стараются, чтобы на"Земле царил мир", а в итоге получают лишь кучу обид и разочарований. Чтобыэтого избежать, звезды советуют Ракам смириться с мыслью, что не может бытьвсегда все гладко и ровно, не копить в себе неприятные досады, превращая затем,казалось бы, мелкие ссоры в самые настоящие драмы.ЛевЧеловек, рожденный под созвездиемЛьва – личность незаурядная, яркая и талантливая. Являясь лидером по натуре, оннередко буквально заставляет вторую половину жить "в тени" своей масштабнойличности. Согласитесь, такая роль далеко не каждому придется по вкусу. Чтобыпостроить гармоничные отношения в паре, звезды советуют Львам уделять большевнимания своему партнеру, хвалить и отмечать все его успехи.ДеваДевы портят отношения своим вечнымстремлением к анализу всего, что происходит в паре. Порой спутнику Девыначинает казаться, что его вторая половинка видит все его недостатки насквозь.А здесь уже и до появления различных комплексов не далеко. Если вы рождены подзнаком Девы, совет для вас: постарайтесь, чтобы в ваших отношениях было какможно меньше такого своеобразного "психоанализа". Кроме того, "внушите" своемупартнеру, что любите его таким, какой он есть.ВесыВесы всегда стремятся к спокойствию иумиротворению, избегая проявления в отношениях всякой динамики. Часто партнеруВесов кажется, что их отношения стоят на месте и не развиваются. Чтобы второйполовинке не стало вдруг скучно, астрологи советуют Весам всегда поддерживатьинициативность партнера и не бояться перемен.СкорпионСкорпионы в своем желании сделатьотношения со своей второй половинкой более прочными и близкими порой"перегибают палку" и только все усложняют. Желая привнести в жизнь ярких красоки страсти, неугомонные Скорпионы способны создать напряженную обстановку,невыносимую для своей второй половины. Лучшее, что можно предпринять в этомслучае Скорпиону, это вовремя остановиться, перенаправив свою творческуюэнергию в другое русло.СтрелецСтрельцы отличаются своейэнергичностью, динамичностью. Близким неугомонного Стрельца, стремящегосямаксимально заполнить свою жизнь яркими красками и эмоциями, часто бываеттрудно угнаться за ним. Поэтому представителям этого знака Зодиака так важнохотя бы время от времени сбавлять обороты и давать своей второй половинкеотдышаться и отдохнуть.КозерогКозероги портят отношения, лишая ихспонтанности и романтики. Обусловлено это врожденным стремлением Козероговдержать все под контролем. Практичному и прижимистому Козерогу чужды всякиерезкие перемены в жизни: все должно идти по плану. А ведь партнеру, возможно,покажется скучной жизнь, в которой все рассчитано наперед.ВодолейСвободолюбивые Водолеи часто выглядятветреными, даже эгоистичными. Чтобы добиться успеха в личной жизни, Водолеюважно научиться быть с партнером искренним, а также дорожить отношениями.РыбыРыбы часто вводят себя в заблуждение,принимая желаемое в отношениях за действительное. А красивые, но призрачныеиллюзии часто приводят их к жестокому разочарованию. Звезды советуют Рыбамнаучиться отличать фантазии от реальной жизни, в которой, к слову, порой неменьше прекрасного.