В момент зарождения романтических
отношений невозможно точно определить, что в будущем ожидает счастливую пару. К
сожалению, многие отношения в конечном итоге заканчиваются разрывом. Почему
портятся отношения у представителей разных знаков Зодиака, рассказывают звезды.
В момент зарождения романтических
отношений невозможно точно определить, что в будущем ожидает счастливую пару. К
сожалению, многие отношения в конечном итоге заканчиваются разрывом. Почему
портятся отношения у представителей разных знаков Зодиака, рассказывают звезды.
Конечно, однозначного ответа на
вопрос: "почему рушатся отношения", не существует. Однако приведенные ниже
подсказки астрологов в отношении "болевых точек" представителей разных знаков
Зодиака способны помочь понять себя и своего партнера, чтобы избежать горького
разрыва.
Овен
Известно, что Овны – натуры упрямые.
Причем, прекрасно зная о такой особенности своего характера, они изо всех сил
пытаются сдерживать эмоции, не показывать своего раздражения, избегать споров и
конфликтных ситуаций. Правда, сдержанности Овна хватает ненадолго, и когда
"чаша его терпения" переполняется, он громко хлопает дверью, оставив партнера
наедине со своим недоумением. Чтобы построить счастливые отношения, астрологи
советуют Овнам научиться говорить и договариваться: не копить обиды и
недовольство, а постараться поговорить о них с партнером, принимая же
какое-либо решение, учитывать не только свое мнение, но и партнера.
Телец
Телец всем своим видом дает понять,
что в его жизни все просто отлично. Хотя это может быть совсем не так. Эта
особенность Тельца скрывать все свои тревоги и переживания может сыграть "злую
шутку" в отношениях с близкими людьми, так как они не всегда могут его
правильно понять. Для того чтобы не испортить отношения, астрологи советуют
Тельцам научиться доверять и делиться своими переживаниями с близкими и
дорогими людьми.
Близнецы
Поступки на первый взгляд ветреных и
переменчивых Близнецов на самом деле всегда логичны. Правда, объяснять это
окружающим, в том числе и близким людям, Близнецам не интересно, да и вовсе не
хочется. Чтобы не испортить отношения, астрологи советуют Близнецам убедить
свою вторую половинку в своем постоянстве и надежности. Она ведь так нуждается
в этом, правда.
Рак
Раки часто портят отношения своим
вечным стремлением сделать всем хорошо. Они стараются-стараются, чтобы на
"Земле царил мир", а в итоге получают лишь кучу обид и разочарований. Чтобы
этого избежать, звезды советуют Ракам смириться с мыслью, что не может быть
всегда все гладко и ровно, не копить в себе неприятные досады, превращая затем,
казалось бы, мелкие ссоры в самые настоящие драмы.
Лев
Человек, рожденный под созвездием
Льва – личность незаурядная, яркая и талантливая. Являясь лидером по натуре, он
нередко буквально заставляет вторую половину жить "в тени" своей масштабной
личности. Согласитесь, такая роль далеко не каждому придется по вкусу. Чтобы
построить гармоничные отношения в паре, звезды советуют Львам уделять больше
внимания своему партнеру, хвалить и отмечать все его успехи.
Дева
Девы портят отношения своим вечным
стремлением к анализу всего, что происходит в паре. Порой спутнику Девы
начинает казаться, что его вторая половинка видит все его недостатки насквозь.
А здесь уже и до появления различных комплексов не далеко. Если вы рождены под
знаком Девы, совет для вас: постарайтесь, чтобы в ваших отношениях было как
можно меньше такого своеобразного "психоанализа". Кроме того, "внушите" своему
партнеру, что любите его таким, какой он есть.
Весы
Весы всегда стремятся к спокойствию и
умиротворению, избегая проявления в отношениях всякой динамики. Часто партнеру
Весов кажется, что их отношения стоят на месте и не развиваются. Чтобы второй
половинке не стало вдруг скучно, астрологи советуют Весам всегда поддерживать
инициативность партнера и не бояться перемен.
Скорпион
Скорпионы в своем желании сделать
отношения со своей второй половинкой более прочными и близкими порой
"перегибают палку" и только все усложняют. Желая привнести в жизнь ярких красок
и страсти, неугомонные Скорпионы способны создать напряженную обстановку,
невыносимую для своей второй половины. Лучшее, что можно предпринять в этом
случае Скорпиону, это вовремя остановиться, перенаправив свою творческую
энергию в другое русло.
Стрелец
Стрельцы отличаются своей
энергичностью, динамичностью. Близким неугомонного Стрельца, стремящегося
максимально заполнить свою жизнь яркими красками и эмоциями, часто бывает
трудно угнаться за ним. Поэтому представителям этого знака Зодиака так важно
хотя бы время от времени сбавлять обороты и давать своей второй половинке
отдышаться и отдохнуть.
Козерог
Козероги портят отношения, лишая их
спонтанности и романтики. Обусловлено это врожденным стремлением Козерогов
держать все под контролем. Практичному и прижимистому Козерогу чужды всякие
резкие перемены в жизни: все должно идти по плану. А ведь партнеру, возможно,
покажется скучной жизнь, в которой все рассчитано наперед.
Водолей
Свободолюбивые Водолеи часто выглядят
ветреными, даже эгоистичными. Чтобы добиться успеха в личной жизни, Водолею
важно научиться быть с партнером искренним, а также дорожить отношениями.
Рыбы
Рыбы часто вводят себя в заблуждение,
принимая желаемое в отношениях за действительное. А красивые, но призрачные
иллюзии часто приводят их к жестокому разочарованию. Звезды советуют Рыбам
научиться отличать фантазии от реальной жизни, в которой, к слову, порой не
меньше прекрасного.