Скандальные высказывания хорватских помощника тренера и
игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды после победы в матче с
Россией на ЧМ-2018 вызвали широкий резонанс по всему миру. Эксперты попытались
объяснить поведение хорватских спортсменов.
Скандальные высказывания хорватских помощника тренера и
игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды после победы в матче с
Россией на ЧМ-2018 вызвали широкий резонанс по всему миру. Эксперты попытались
объяснить поведение хорватских спортсменов.
Вукоевич и
Вида ранее опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул: "Слава
Украине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этой
стране. Но этим хорваты не ограничились. Вскоре в Сети появилось другое видео,
на котором Огнен вновь кричит эти слова, при этом добавляя: "Белград,
гори!".
По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, вторая фраза объясняет,
почему хорваты симпатизируют украинцам. По его словам, в среде футбольных фанатов
Россия и Сербия болеют друг за друга.
Политолог уверен, что в этом есть глубокий политический
подтекст, поскольку на Балканах отношения Сербии и Хорватии воспринимаются
как аналог России и Украины. "У хорватов Россия прочно ассоциируется
с сербами, поэтому на матчах они поддерживают украинцев", – цитирует
эксперта Ura.ru.
В свою очередь руководитель Центра по изучению современного
балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что хорваты испытывают
опосредованную ненависть по отношению к России на протяжении
большей части своей истории. Кроме того, в настоящее время Хорватия входит
в НАТО и ЕС, который во всем поддерживает Украину.
Как писали Dni.Ru,Ранее Украина выразила готовность компенсировать штраф в 15 тысяч швейцарских франков, наложенный на Вукоевича. Кроме того, украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации, которые наказали хорватов за их скандальную выходку.