Скандальные высказывания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды после победы в матче с Россией на ЧМ-2018 вызвали широкий резонанс по всему миру. Эксперты попытались объяснить поведение хорватских спортсменов.

Скандальные высказывания хорватских помощника тренера иигрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды после победы в матче сРоссией на ЧМ-2018 вызвали широкий резонанс по всему миру. Эксперты попыталисьобъяснить поведение хорватских спортсменов.Вукоевич иВида ранее опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул: "СлаваУкраине!" В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этойстране. Но этим хорваты не ограничились. Вскоре в Сети появилось другое видео,на котором Огнен вновь кричит эти слова, при этом добавляя: "Белград,гори!".По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, вторая фраза объясняет,почему хорваты симпатизируют украинцам. По его словам, в среде футбольных фанатовРоссия и Сербия болеют друг за друга.Политолог уверен, что в этом есть глубокий политическийподтекст, поскольку на Балканах отношения Сербии и Хорватии воспринимаютсякак аналог России и Украины. "У хорватов Россия прочно ассоциируетсяс сербами, поэтому на матчах они поддерживают украинцев", – цитируетэксперта Ura.ru.В свою очередь руководитель Центра по изучению современногобалканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что хорваты испытываютопосредованную ненависть по отношению к России на протяжениибольшей части своей истории. Кроме того, в настоящее время Хорватия входитв НАТО и ЕС, который во всем поддерживает Украину.Как писали Dni.Ru,Ранее Украина выразила готовность компенсировать штраф в 15 тысяч швейцарских франков, наложенный на Вукоевича. Кроме того, украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации, которые наказали хорватов за их скандальную выходку.