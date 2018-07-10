Как сделать поиск пропавших людей более эффективным, обсуждают на форуме в Красногорске. Среди его участников - представители добровольческих спасательных отрядов из регионов. По разным данным, ежегодно в России пропадают свыше 70 тысяч человек, в том числе и дети.

Как сделать поиск пропавших людей более эффективным, обсуждают на форуме в Красногорске. Среди его участников — представители добровольческих спасательных отрядов из регионов. По разным данным, ежегодно в России пропадают свыше 70 тысяч человек, в том числе и дети.В зале — добровольцы, профессиональные спасатели, полицейские, сотрудники Следственного комитета со всей страны. Впервые на таком уровне обсуждают вопросы взаимодействия волонтеров и ключевых ведомств. В Красногорске стартовал форум добровольных поисково-спасательных отрядов.Полина — из Челябинской области. Мать двоих детей в свободное от работы время помогает искать пропавших."У меня двое маленьких детей, и мне казалось, что я никогда не смогу совмещать детей и поиск. Потом я увидела объявление о наборе операторов горячей линии "Лиза Алерт". Я поняла, что это я точно могу сделать", — говорит она.Олег — директор IT-компании. Ему чуть ли не ежедневно приходится менять строгий костюм на лесной камуфляж. Больше, чем за свой бизнес, он переживает за каждого пропавшего ребенка.Главный вопрос, который сегодня обсуждают — как наиболее эффективно искать пропавших. Целая армия волонтеров, которая уже создана, должна максимально оперативно координировать свои действия с МЧС, МВД и Следственным комитетом, ведь первые часы поисков — самые важные. Московская область в этой работе является лидером."Благодаря совместным действиям МЧС, общественных организаций, полиции, скорой помощи, службы 112, нам удается обеспечить спасение людей. Пять лет назад удавалось найти только 74 процента пропавших людей. Сегодня — 95", — рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев.Форум продлится два дня. Сегодня — пленарные дискуссии, а уже завтра волонтеров ждут масштабные учения. Вместе с профессиональными спасателями они будут отрабатывать поиск на местности.