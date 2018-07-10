Популярная исполнительница Нюша приняла серьезное решение. Певица объявила, что больше не будет гастролировать – это связано с ее беременностью.

Популярная исполнительница Нюша приняла серьезное решение. Певица объявила, что больше не будет гастролировать – это связано с ее беременностью.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) опубликовала собственную фотографию и обратилась к многочисленным поклонникам. "Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий☝️, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно😌", – написала артистка.Дело в том, что Нюша ждет ребенка, поэтому подписчики сделали вывод, что именно из-за беременности артистка приняла решение снизить рабочую активность. Фанаты поддержали исполнительницу. "Нюша ты самая лучшая!!!!😘😗", "Хороший перерыв. Побольше вам таких перерывов", "Это приятные волнения", "Приятную паузу, очень важную в жизни человека))). Желаю Вам насладиться ей..🌹🌹🌹", "Иногда паузы идут на пользу", "Иногда нужно отдохнуть перед рывком ❤️", – прокомментировали заявление певицы пользователи Сети.Судя по опубликованным фото, артистка находится за границей. В подписи к одному из снимков Нюша указала хештегом Испанию. Фанаты сделали вывод, что певица намерена рожать не в России. Отметим, что так делают многие российские звезды.К слову, лишь недавно Нюша перестала скрывать свое интересное положение. На днях артистка дала откровенное интервью, в котором сообщила, что, прежде чем забеременеть, она решила себя побаловать. "Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график... Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", – отметила артистка.Интересно, что когда Нюша узнала о беременности, решила не рассказывать сразу новость супругу Игорю Сивову. "Подождать какое-то время, удостовериться, что все хорошо, что все уже точно там. Конечно, Игорь был очень счастлив", – сообщила Нюша.