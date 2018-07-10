Футболист Дмитрий Тарасов продолжает избавляться от имущества, чтобы оплатить прихоти новой супруги, а также рождение ребенка в элитном роддоме. Согласно информации реестра уведомлений о залоге движимого имущества, спортсмену оказались не по карману два автомобиля, которые были куплены несколько лет назад.

Футболист Дмитрий Тарасов продолжает избавляться от имущества, чтобы оплатить прихоти новой супруги, а также рождение ребенка в элитном роддоме. Согласно информации реестра уведомлений о залоге движимого имущества, спортсмену оказались не по карману два автомобиля, которые были куплены несколько лет назад.Тарасов привык жить на широкую ногу. Закрутив роман с Анастасией Костенко, он почти сразу подарил ей машину за 7,5 миллионов рублей.Более того, вскоре спортсмену придется раскошелиться и на роды супруги. Дело в том, что появление малыша в элитном госпитале обойдется клиентам минимум в миллион рублей.Зарплата Тарасова в футбольном клубе "Локомотив", конечно, позволяла спортсмену вести подобный образ жизни. Однако теперь Дмитрий всерьез задумался об экономии, так как руководство команды отказалось продлевать с ним контракт.Известно, что футболист уже год никак не может продать квартиру, в которой жил вместе с Бузовой. Тарасову даже пришлось снизить цену апартаментов на пять миллионов, передает "СтарХит". Теперь стало известно, что Дмитрий заложил две дорогостоящие иномарки—собственный "гелендваген" за 7 миллионов рублей и отобранный у Бузовой подарокMercedes GLE.Согласно информации из реестров, футболист до сих пор не может расплатиться за автомобили, которые в данный момент находятся в залоге. Таким образом, если Тарасов не погасит долги, то останется не только без работы, но и без средства передвижения.