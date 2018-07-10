В команде Торпедо пополнение. Состав чёрно-белых усилили братья - Никита и Максим Сасс. Ранее они уже выступали за наш клуб, но вынуждены были сделать вынужденный перерыв на службу в рядах российской армии. Ещё одни новобранец Торпедо - полузащитник Дмитрий Чернухин, который является воспитанником московского футбола. За свою карьеру он выступал за Спортакадемклуб, тверскую Волгу, рязанскую Звезду, а теперь пришёл во Владимир.

В команде "Торпедо" пополнение. Состав "чёрно-белых" усилили братья - Никита и Максим Сасс. Ранее они уже выступали за наш клуб, но вынуждены были сделать вынужденный перерыв на службу в рядах российской армии. Ещё одни новобранец "Торпедо" - полузащитник Дмитрий Чернухин, который является воспитанником московского футбола. За свою карьеру он выступал за "Спортакадемклуб", тверскую "Волгу", рязанскую "Звезду", а теперь пришёл во Владимир. Также сегодня стало известно, что в "Торпедо" влился воспитанник кировского футбола Александр Мясников. До подписания контракта с нашим клубом он играл за Динамо (Киров), костромской Спартак и ульяновскую Волгу.