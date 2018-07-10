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<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-porsche-cayenne-v-kuzove-kross-kupe-pervye-fotografii.html" target="_blank">Porsche Cayenne в кузове кросс-купе: первые фотографии</a> - В Сети появились фотографии прототипа новой модификации популярного премиум-вседорожника. Porsche приступила к тестированию купеобразной версии Cayenne, которая станет флагманом всего семейства – правда, встанет на серийный конвейер как минимум через год