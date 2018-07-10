По словам очевидцев, густой черный дым от пожара на новостройке в Тюмени был заметен с расстояния нескольких километров. Пожарные быстро справились с огнем: как выяснилось, на территории стройки загорелся утеплитель.
Жители Тюмени сегодня, 10 июля, наблюдали густой черный дым, поднимающийся над новостройкой, с расстояния нескольких километров.
Приехавшие на вызов пожарные быстро справились с огнем: как выяснилось, на территории стройки загорелся утеплитель.
В результате происшествия никто не пострадал.