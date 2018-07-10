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<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-pozhar-na-strojke-v-tyumeni-popal-na-video.html" target="_blank">Пожар на стройке в Тюмени попал на видео</a> - По словам очевидцев, густой черный дым от пожара на новостройке в Тюмени был заметен с расстояния нескольких километров. Пожарные быстро справились с огнем: как выяснилось, на территории стройки загорелся утеплитель.