Принципиальное значение для будущих миссий в дальний космос имеет сверхкороткая двухвитковая схема полета к МКС, которую 10 июля выполнил корабль Прогресс МС-09, написал в Твиттере глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Впервые корабль прилетел на МКС всего за 3 часа 40 минут.

Принципиальное значение для будущих миссий в дальний космос имеет сверхкороткая двухвитковая схема полета к МКС, которую 10 июля выполнил корабль "Прогресс МС-09". Об этом в своем "Твиттере" написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении", — резюмировал он.По словам Рогозина, успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии двухпусковой схемы с последующей орбитальной сборкой кораблей для дальних космических миссий.Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии "двухпусковой схемы" с последующей орбитальной сборкой кораблей @roscosmos для дальних космических миссий. Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении pic.twitter.com/xgpRmGJQhO— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 июля 2018 г.Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" был запущен 10 июля ракетой "Союз". Он впервые прилетел на МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме всего за 3 часа 40 минут.