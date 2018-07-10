В Сети появилось полное интервью Аллы Пугачевой, которое еще весной она давала актеру Олегу Меньшикову. Примадонна откровенно рассказала о личной жизни.

В Сети появилось полное интервью Аллы Пугачевой, которое еще весной она давала актеру Олегу Меньшикову. Примадонна откровенно рассказала о личной жизни.Интересно, что едва Алла Пугачева появилась перед зрителями, зал встал и начал аплодировать. "Вот это я понимаю! Человек еще ничего не сделал, а зал уже встал", – съехидничала Примадонна.Вот уже шесть лет артистка счастлива в браке с телеведущим, юмористом, шоуменом Максимом Галкиным, который значительно моложе ее. У пары подрастают четырехлетние двойняшки Гарри и Елизавета. Семья живет в Подмосковье, в деревне Грязь, в доме, с виду напоминающим замок. Однако Примадонна отметила, что дом не такой большой, каким кажется снаружи."Этот дом настолько хорош, функционален... Для Лизы, для Гаррика, для Кристины, для Клавы... Комнаты считаю... Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю. Всю жизнь", – сообщила неожиданную новость Пугачева буквально походя. На этом Меньшиков в ответ рассмеялся. А Алла продолжила перечисление: "... Гостевая, для Дэнички, ну внизу маленькая сцена-студия. Ну и все".По признанию Примадонны, она была против, когда узнала, что Максим хочет строить "этот Диснейленд". "Горгульи у входа... Я даже их боялась... Понимаешь, Макс такой старичок, заблудившийся в детстве", – высказала убеждение Пугачева. По мнению артистки, в Галкине сочетаются детство и мудрость. "Теперь я любуюсь этим", – сообщила Примадонна.Певица призналась, что они с Максимом очень разные. "У нас абсолютно расходятся вкусы, но мне это все равно безумно все нравится, потому что ведь какой парень..." – заключила артистка, которая буквально сияет от счастья.