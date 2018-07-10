Страшное происшествие на юго-востоке Москвы: пьяная многодетная мать побила и порезала ножницами собственную 13-летнюю дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело (Покушение на убийство).

Страшное происшествие на юго-востоке Москвы: пьяная многодетная мать побила и порезала ножницами собственную 13-летнюю дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело ("Покушение на убийство").Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, инцидент случился в квартире по улице Липчанского в Москве. 47-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на ребенка, нанесла девочке несколько ударов руками, после чего — два удара ножницами в область грудной клетки. Кроме того, после нападения школьницу не выпускали из дома последующие два дня. Как только ребенок смог выйти из дома, он тут же обратился в полицию.В настоящее время девочка госпитализирована.