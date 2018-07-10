Каша и батончики мюсли предотвратят развитие онкологических заболеваний. Ученые разработали новые пищевые продукты со специальными добавками.

Каша и батончики мюсли предотвратят развитие онкологическихзаболеваний. Ученые разработали новые пищевые продукты со специальнымидобавками.Добавкиподбираются с таким расчетом, чтобы продукт служил для профилактики ракаконкретного органа. В зависимости от состава, онипрепятствуют развитию опухолей в легких, молочной или предстательной железе илижелудке.Исследование провели российские ученые из Университета ИТМО.Эксперты разработали батончики мюсли, овсяное печенье и быстрорастворимую кашу.В них содержатся биологически активные микроэлементы – биойод, селен и ликопин.Антиоксиданты значительно снижают риск развития онкологических заболеваний.Основой метода стала специальная обработка овса. Онапозволила повысить усвояемость как самих продуктов, так и добавляемыхантиканцерогенных веществ. По словам ученых, сейчас на рынке подобныхпредложений практически не существует. Врачи уверены, что такой подход позволитсместить акцент в лечении рака с медикаментов на продукты и послужитпродвижению идеи здорового питания в целом.Как поясняют медики, антиоксиданты — это вещества, которые тормозят процессы окисления в организме и подавляют действие активных молекул, получивших название "свободные радикалы". Считается, что последние могут быть причиной развития рака и других опасных болезней.В то же время, у метода есть и критики. Некоторые ученые считают, что польза антиоксидантов пока не доказана. Тем не менее, исследования в этом направлении прекращать, конечно же, нельзя, пишут "Известия".