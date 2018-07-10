Каша и батончики мюсли предотвратят развитие онкологических
заболеваний. Ученые разработали новые пищевые продукты со специальными
добавками.
Каша и батончики мюсли предотвратят развитие онкологических
заболеваний. Ученые разработали новые пищевые продукты со специальными
добавками.
Добавки
подбираются с таким расчетом, чтобы продукт служил для профилактики рака
конкретного органа. В зависимости от состава, они
препятствуют развитию опухолей в легких, молочной или предстательной железе или
желудке.
Исследование провели российские ученые из Университета ИТМО.
Эксперты разработали батончики мюсли, овсяное печенье и быстрорастворимую кашу.
В них содержатся биологически активные микроэлементы – биойод, селен и ликопин.
Антиоксиданты значительно снижают риск развития онкологических заболеваний.
Основой метода стала специальная обработка овса. Она
позволила повысить усвояемость как самих продуктов, так и добавляемых
антиканцерогенных веществ. По словам ученых, сейчас на рынке подобных
предложений практически не существует. Врачи уверены, что такой подход позволит
сместить акцент в лечении рака с медикаментов на продукты и послужит
продвижению идеи здорового питания в целом.
Как поясняют медики, антиоксиданты — это вещества, которые тормозят процессы окисления в организме и подавляют действие активных молекул, получивших название "свободные радикалы". Считается, что последние могут быть причиной развития рака и других опасных болезней.
В то же время, у метода есть и критики. Некоторые ученые считают, что польза антиоксидантов пока не доказана. Тем не менее, исследования в этом направлении прекращать, конечно же, нельзя, пишут "Известия".