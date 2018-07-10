Каждый, кто не был на Сардинии, уверен, что рыба с созвучным названием сардина – это первое, чем известен остров. Равно как большинство считают, что отдых на островах стоит огромных денег и доступен лишь миллиардерам. Однако оба утверждения неверны. Оказалось, что никакой такой рыбы тут никогда не было, как и излишне дорогого отдыха.

Каждый,кто не был на Сардинии, уверен, что рыба с созвучным названием "сардина" – этопервое, чем известен остров. Равно как большинство считают, что отдых наостровах стоит огромных денег и доступен лишь миллиардерам. Однако обаутверждения неверны. Оказалось, что никакой такой рыбы тут никогда не было, каки излишне дорогого отдыха.Первым,кто решился показать Сардинию россиянам с другой, неизведанной стороны, сталтуроператор Tez Tour. Компания запустила собственный рейс, которыйотправляет туристов на остров на комфортабельном лайнере компании I FLY. Самолетприземляется в южном городе Кальяри, пока мало изученном российскими туристами.Приэтом посетить столицу острова Сардиния определенно стоит. В этом странном, манящем и загадочном портовом городке накаждом шагу вас ждут открытия. Вы узнаете, что Кальяри с населением всего в 150тысяч человек намного старше Рима. Именно здесь возводили первые постройкиримляне, именно этот город прославляли финикийцы, именно тут построены первыехристианские церкви. Только здесь вы увидите столь красочное сочетание жизниразных эпох и народов.ТайныКальяриГлавныйгород Сардинии условно делится на две части – старую и новую. Старый городлегко обойти пешком, экскурсия по нему займет три-четыре часа. Здесь стоитувидеть собор Святой Марии, на строительство которого без малого ушло четыревека. Прекрасно сохранившаяся святыня украшена настенной живописью, изящнымиколоннами, расписными потолками и скульптурами из цельного мраморароманской и фламандской эпох. Говорят, что именно тут хранятся мощи святых изВетхого Завета, поэтому ежегодно сюда съезжаются паломники со всего света.Неподалекуот храма расположена башня Святого Панкратия, Слоновая башня, Королевскийдворец. Также можно увидеть и великолепный древнеримский театр, высеченныйпрямо в скале 20 веков назад. Раньше тут располагалась арена для гладиаторскихбоев и конных состязаний. Удивительно, что спустя время он не разрушился исохранился почти в первозданном виде. Здесь по-прежнему проходят праздники иконцерты, фестивали.Ещеодно необыкновенное место в Кальяри – парк Молентарджус. Здесь среди тропических деревьев живут розовые фламинго.Главнымпляжем города считается Poetto. Есть легенда, чтоназвание появилось из-за расположенной неподалеку башни Torre del Poeta, которая возвышается возле скалы "Седло Дьявола", именующейся так в честь библейского рассказа о наказанных за непослушание ангелах. В любомслучае, место действительно приятное: шесть километров белого, мягкого песка сплавным переходом на глубину.Любителямшопинга тут тоже понравится: магазины в городе занимают две большие улицы. Здесьможно найти все: от недорогих итальянских марок до дизайнерской одежды.Сардинтут нетЖелающихотведать сардин на острове ждет разочарование. Сардиния – остров скотоводов иземледельцев, поэтому в меню тут в основном мясные блюда и разные видысыра. Кроме того, коренные жители острова – сарды – очень обижаются, когда ихпросят показать, где обитают сардины, ведь у них ничего общего нет и вообщетакой рыбы на острове отродясь не водилось. Для таких невежд в магазинахпродают консервы по 35-40 евро за штуку.Затожелающих отведать настоящей сардской кухни ждет приятный сюрприз. Только здесьможно попробовать особый тонкий хлеб – каразау. Он может хранится дополугода и не потерять своего вкуса, его лишь стоит сбрызнуть оливковым масломи посыпать розмарином! А какое здесь оливковое масло! Оно производится постаринному сардскому рецепту уже 1600 лет. Маленькая бутылочка такого масла обойдетсяне более чем в шесть евро.Длятого, чтобы узнать настоящий вкус хорошего вина, стоит отправиться на винныйзавод Argiolas в городке Сердиана, неподалеку от Кальяри. Тут можноувидеть процесс изготовления виноградного напитка, поучаствовать в дегустации икупить себе пару бутылочек на память. Приятно, что это удовольствие не будетстоит каких-то заоблачных денег, бутылка вина обойдется примерно в 40евро.Найдетсякое-что и для гурманов и любителей экзотической кухни. Так, на островеделают национальный деликатес карсу марцу. Это сыр с высоким содержанием живыхличинок сырной мухи…Длявегетарианцев предлагается морское меню: красная рыба, креветки, паста иравиоли с добавлением боттарги – прессованной сушеной икры синего тунца илисерой кефали.Обязательностоит отведать десерт себадас – жаренный во фритюре круглый чебурек с кисловатымсыром внутри, залитый медом. Говорят, что рецепт изобрели в городке Барбаджимного веков назад. Подкрепиться можно и торроне – восхитительным сладким брускомиз меда, яичного белка, лимонной цедры и миндаля.ГдеостановитьсяМалокто знает, но проживание в солнечной итальянской Сардинии не дороже неплохогономера в Турции. Отели на юге острова удивляют гармоничным сочетаниемроскоши и простоты.Лучший из бюджетныйвариантов – Horse Country Resort (Arborea) 4*. Расположенный вцентре курортного городка Арборея комплекс вмещает один из самыхкрупных в Европе конноспортивных центров, где можно научиться кататься налошади и насладиться малоизученными пляжами острова. Каждый вечер тут -праздник, который с любовью готовят работники отеля. Многие туристыпризнаются, что такого теплого отношения к себе не встречали ни в одном другомместе.Любителямроскоши придется по вкусу Pullman Timi Ama(Villasimius) 5*, где клиентам Tez Tour предлагаются особые условия, или жеизвестный среди знающих толк в комфорте Is Arenas Resort 5*. Последний расположен в самом сердце заповедника. Здесьвсегда тишина и спокойствие – настоящая природная гармония.Туристическиепрограммы рассчитаны так, чтобы туристыувидели не только скрытые пляжи острова, но при этом узнали историю ипочувствовали атмосферу этого особенного места.Жемчужинапрограммы – секретный пляж Из Арутас. Говорят,что если рай существует, то он должен выглядеть именно так. Представьте, прекрасноеморе в обрамлении берега из прозрачного кварцевого песка.Неподалекунаходится древнейший город Таррос, основанный финикийцами более трех тысяч летназад. Когда-то величественный город, захваченный римлянами, изумляет древнимистроениями и необыкновенной красоты видом.Средидревних находок – римские термы и остатки храма воды. Здесь выузнаете, что бикини изобрели не американцы, а именно римляне. На первых фрескахв женской части термы были изображены дамы в купальниках, похожих на современныепляжные костюмы. Кроме того, вы своими глазами увидите уникальный храм воды ипройдетесь по старым улицам с мастерскими, где еще несколько веков назад кипелажизнь.Надсамим городом возвышается Испанская башня святого Джовани. За ней в карфагенскомнекрополе Тарроса нашли большие захоронения римлян и детское кладбище, датированное V веком до нашей эры.Стоитпобывать в пещерах Из Зуддас. Появившиеся более 600 миллионов лет назад они откроютвам грот, где сталактиты и сталагмиты сплелись в причудливой форме цветов. Водном из залов можно стать свидетелем очень редкого явления – объединения сотнибелоснежных арагонитов, покрывающих стены грота и его потолок.Рядомрасположен один из лучших пляжей Сардинии – Турреда. Белоснежный песок икристальная голубая вода моря – визитная карточка этого места.Главнаятайна СардинииОдноиз самых загадочных мест юга острова – археологический комплекс Барумини – SuNuraxi. В начале XX века сарды называли это местоНуражский холм. Здесь часто играли мальчишки, среди которых был Джованни Лиллиу.Прыгая по горе, он увидел колодец, в котором открывалась тайная комната. Этотсекрет лишил его покоя, и он загадал желание – стать археологом, чтобы спустявремя вернуться и раскопать замок.Своежелание Лиллиу исполнил. В 50-х годах благодаря ему были найдены деньги дляраскопок. В результате был открыт комплекс, в центре которого возвышаетсятрехэтажная башня-нураг, сооруженная около XV века до н. э. Вокруг нее – четыредругие башни, расположенные четко по сторонам света. Ученые сравниваютпостройку с египетскими пирамидами и до сих пор не раскрыли их тайну: кто, каки когда построил эту красоту, остается загадкой.Сардиния– то место, куда точно захочется вернуться. Это остров, где каждый найдет что-тосвое – от самобытной культуры до гастрономических изысков, которых не встретишь нигдеи никогда.