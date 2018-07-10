Избранница португальского футболиста Криштиану Роналду обнародовала пикантные фото с возлюбленным. На опубликованных кадрах модель Джоржина Родригес отдыхает с супругом на яхте и чувственно кормит его клубникой.

Избранница португальского футболиста Криштиану Роналду обнародовала пикантные фото с возлюбленным. На опубликованных кадрахмодель Джоржина Родригес отдыхает с супругом на яхте и чувственно кормит его клубникой.После вылета сборной Португалии с ЧМ-201833-летний Криштиану Роналду устроил себе своеобразный курс реабилитации. Футболист отправился на отдых со своей 24-летней невестой Джорджиной Родригес и сыном Криштиану Роналду-младшим.Избранница португальца опубликовала несколько фотографий из отпуска в своем Instagram. На кадрах запечатлен спортсмен, демонстрирующий рельефный пресс. В этот момент его страстно целует и кормит клубникой возлюбленная.Пользователи Сети отметили, что пара выглядит счастливой. Кроме того, вместе с влюбленными был и старший наследник Роналду, к которому Джорджина относится с особым трепетом. Поклонники пары остались в восторге от пикантных фото, отметив, что уже ждут не дождутся их свадьбы.Напомним, что ранее Криштиану Роналду встречался с русской моделью Ириной Шейк. В 2010 году он стал отцом с помощью суррогатной матери, а позже аналогичным способом у него появились близнецы Мэтью и Ева.В 2017 году общественность была шокирована, узнав о беременностиДжоржины Родригес. Недавно на пальце девушки поклонники заметили кольцо с бриллиантом. Они уверены, что пара скоро поженится.Также стало известно, что Криштиану Роналду заключил выгодный контракт с туринским футбольным клубом "Ювентус". После трансфера его гонорар составит 30 миллионов евро в год.