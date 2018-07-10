Россиян обложат новым налогом. Предложение Минфина взимать
акциз на этиловый спирт для парфюмерного производства поддержано в Минздраве. В
результате продукция подорожает примерно в полтора раза.
Россиян обложат новым налогом. Предложение Минфина взимать
акциз на этиловый спирт для парфюмерного производства поддержано в Минздраве. В
результате продукция подорожает примерно в полтора раза.
Акциз, предложенный Минфином, составит 523 рубля за литр
безводного спирта и 107 рублей – за литр денатурата. Предусмотрен налоговый
вычет – для тех производителей, которые смогут документально подтвердить, что
использовали сырье по прямому назначению.
Сегодня предприятия по производству парфюмерно-косметической
продукции должны иметь лицензию на изготовление товаров со спиртом, их хранение
и поставку. Лицензия выдается только тем компаниям, которые оснастили свои
заводы системой учета ЕГАИС.
Однако, как выяснилось, таких мер недостаточно. Как
напоминают "Известия", в конце 2016 года более 70 жителей Иркутска отравились
жидкостью для ванн с содержанием метанола. После этой трагедии президент поручил
правительству ужесточить регулирование на алкогольном рынке.
В Минздраве заявляют, что с введением новых акцизов продукция
отрасли не подорожает. Однако в Российской парфюмерно-косметической ассоциации
придерживаются другого мнения. Как заявила ее исполнительный директор Александра
Скоробогатова, для большей части производителей парфюмерии этот проект
невыполним. Он потребует увеличения оборотного капитала в разы -
соответственно, и цены им придется повысить как минимум в полтора раза.
Производители предупреждают: планируемые изменения в итоге приведут
к сокращению числа рабочих мест. Кроме того, уменьшатся и поступления в бюджет.