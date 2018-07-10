Россиян обложат новым налогом. Предложение Минфина взимать акциз на этиловый спирт для парфюмерного производства поддержано в Минздраве. В результате продукция подорожает примерно в полтора раза.

Россиян обложат новым налогом. Предложение Минфина взиматьакциз на этиловый спирт для парфюмерного производства поддержано в Минздраве. Врезультате продукция подорожает примерно в полтора раза.Акциз, предложенный Минфином, составит 523 рубля за литрбезводного спирта и 107 рублей – за литр денатурата. Предусмотрен налоговыйвычет – для тех производителей, которые смогут документально подтвердить, чтоиспользовали сырье по прямому назначению.Сегодня предприятия по производству парфюмерно-косметическойпродукции должны иметь лицензию на изготовление товаров со спиртом, их хранениеи поставку. Лицензия выдается только тем компаниям, которые оснастили своизаводы системой учета ЕГАИС.Однако, как выяснилось, таких мер недостаточно. Какнапоминают "Известия", в конце 2016 года более 70 жителей Иркутска отравилисьжидкостью для ванн с содержанием метанола. После этой трагедии президент поручилправительству ужесточить регулирование на алкогольном рынке.В Минздраве заявляют, что с введением новых акцизов продукцияотрасли не подорожает. Однако в Российской парфюмерно-косметической ассоциациипридерживаются другого мнения. Как заявила ее исполнительный директор АлександраСкоробогатова, для большей части производителей парфюмерии этот проектневыполним. Он потребует увеличения оборотного капитала в разы -соответственно, и цены им придется повысить как минимум в полтора раза.Производители предупреждают: планируемые изменения в итоге приведутк сокращению числа рабочих мест. Кроме того, уменьшатся и поступления в бюджет.