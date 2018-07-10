В Ростове-на-Дону полиция проверяет информацию о детях, которые сидят в клетке. Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, что под балконом жилого дома установлена решетка, где находятся трое детей.
В Ростове-на-Дону правоохранители проверяют информацию о детях, которые сидят в клетке возле дома.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, что под балконом жилого дома установлена решетка. За ней находятся трое детей. Видео озаглавлено "Клетка для детей на Туполева".
Как сообщил РИА Новости сотрудник отдела полиции по делам несовершеннолетних региона, по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства – по какому адресу и что именно происходило. По результатам проверки будет принято решение.