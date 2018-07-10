10.07.2018

2018-07-10 23:25:31

Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу, обыграв бельгийцев, вышла в

финал ЧМ-2018. Матч прошел на арене "Санкт-Петербург". Автором единственного

мяча стал защитник Самюэль Умтити.



Завтра во втором полуфинале встретятся сборные Англии и

Хорватии. Матч состоится начнется в 21:00 по московскому времени. Финал

чемпионата мира пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля.