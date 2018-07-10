Запуск движения по Северо-Западной хорде разгрузит движение по вылетным магистралям на 15% и снизит транспортную нагрузку на центральные улицы Москвы. С таким заявлением выступил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Запуск движения поСеверо-Западной хорде разгрузит движение по вылетным магистралям на 15% иснизит транспортную нагрузку на центральные улицы Москвы. С таким заявлениемвыступил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.Быстрее поедут Мичуринскийпроспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское,Ленинградское и Дмитровское шоссе."Новая скоростная трасса соединиткрупные вылетные магистрали. Ее открытие позволит снизить транспортную нагрузкуна ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участкивылетных магистралей примерно на 15%", – сказал Хуснуллин.Он отметил, что пробег автомобилей припоездках между соседними районами сократится примерно на 10%. Заммэра напомнил,что Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города –Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного.Общая протяженность магистрали – 83 километра.Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет периферийныерайоны. На новой трассе будет два моста,семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.понедельник, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде сулицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. А неделю назад движение транспорта былозапущено по новому Крылатскому мосту, который также стал частью Северо-Западнойхорды. Теперь автомобилистам не нужноехать в центр, чтобы попасть из одной части города в другую.