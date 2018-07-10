Запуск движения по
Северо-Западной хорде разгрузит движение по вылетным магистралям на 15% и
снизит транспортную нагрузку на центральные улицы Москвы. С таким заявлением
выступил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Запуск движения по
Северо-Западной хорде разгрузит движение по вылетным магистралям на 15% и
снизит транспортную нагрузку на центральные улицы Москвы. С таким заявлением
выступил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Быстрее поедут Мичуринский
проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское,
Ленинградское и Дмитровское шоссе.
"Новая скоростная трасса соединит
крупные вылетные магистрали. Ее открытие позволит снизить транспортную нагрузку
на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки
вылетных магистралей примерно на 15%", – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что пробег автомобилей при
поездках между соседними районами сократится примерно на 10%. Заммэра напомнил,
что Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города –
Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного.
Общая протяженность магистрали – 83 километра.
Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет периферийные
районы. На новой трассе будет два моста,
семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.
В
понедельник, 9 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде с
улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. А неделю назад движение транспорта было
запущено по новому Крылатскому мосту, который также стал частью Северо-Западной
хорды. Теперь автомобилистам не нужно
ехать в центр, чтобы попасть из одной части города в другую.