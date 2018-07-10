Актер Марк Горонок снова оказался в центре скандала. После
участия в программе На самом деле Первого канала от артиста ушла жена.
Актер Марк Горонок снова оказался в центре скандала. После
участия в программе "На самом деле" Первого канала от артиста ушла жена.
Первый выпуск передачи принес Марку и его жене Анне
облегчение. Обвинения Вероники Голубицкой, которая заявила, что воспитывает
дочь Горонока, оказались ложными. ДНК-экспертиза показала, что актер не
является биологическим отцом девочки.
Вскоре Марк снова оказался в студии Первого канала. Мужчина
заявил, что участие в программе разрушило его брак. "У меня в семье произошел
какой-то раскол. Вдруг стали какие-то недомолвки, стали какие-то скандалы. В
один прекрасный момент жена вообще говорит: "Я сегодня ночевать не буду".
Забирает ребенка и уходит", – рассказал Горонок. Анна не выходит на связь и не отвечает на звонки и сообщения
Марка. Артист не знает, где находятся его жена и ребенок.
Редакторам "На самом деле" удалось уговорить женщину пообщаться
с супругом. "Марк со своей мамой, они мне устроили настоящую травлю – рассказала
супруга артиста экспертам программы – Они обозвали меня базарной бабой,
хабалкой. За то, что я в эфире набросилась на любовницу Марка. Я защищала нашу
семью, я защищала его правду".
Женщина отметила, что многое сделала для мужа и не заслужила
такой "черной неблагодарности". "Я вывела его их депрессии, я выносила за ним
утки. Я в конце концов родила для него дочь. Он оказался неблагодарный. Марк сейчас
общается с дочкой Голубицкой как будто тест-ДНК показал положительный результат",
– пожаловалась Анна.
Марк отметил, что с Вероникой его связывают исключительно
деловые отношения. Между тем слова Горонока противоречат рассказу Голубицкой.
Она сообщила, что несколько раз ходила с артистом на свидание, но дальше
совместных ужинов пока не заходило.
Также Вероника заявила, что после
прошлой программы Анна на нее набросилась: "Она схватила меня за волосы, она меня пнула, она меня лягнула,
и я даже не поняла, чем она меня ударила. Спасибо редакторам – растащили". Голубицкая
ставит под сомнение результаты ДНК-экспертизы.
Выслушав Веронику, Анна заявила, что собирается подавать на
развод. У нее появился новый мужчина – состоятельный бизнесмен Вячеслав Подгорный, который каждое утро преподносит ей 101 розу и собирается купить ей
квартиру в Питере. Супруга артиста собирается ехать в Рим, там она примерит
свадебное платье.
Вячеслав также появился на съемочной площадке. Проверка не полиграфе показала, что Анна и новый возлюбленный уже
вступили в интимную связь. Обманутый муж не смог держать себя в руках. Марк
вскочил с места и набросился на любовника жены. Охранникам удалось растащить
разгоряченных мужчин.
Тестирование на детекторе лжи прошел и Подгорный. Выяснилось, что богатый любовник не собирается жениться на Анне так
как уже женат. Вячеслав состоит в браке с бывшей тещей, которая старше его
более чем на 20 лет. Любовник признался, что был осужден на 13 лет и 10 месяцев
за денежные махинации и убийство двоих человек, срок он отбыл, а свое состояние
он заработал незаконно.
Правда шокировала присутствующих. Эксперты отметили, с каким хладнокровием мужчина говорит об убийствах. Марк отметил, что его семья уничтожена и покинул студию. Растерянная Анна заявила, что ее предали дважды.