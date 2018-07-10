Актер Марк Горонок снова оказался в центре скандала. После участия в программе На самом деле Первого канала от артиста ушла жена.

Актер Марк Горонок снова оказался в центре скандала. Послеучастия в программе "На самом деле" Первого канала от артиста ушла жена.Первый выпуск передачи принес Марку и его жене Аннеоблегчение. Обвинения Вероники Голубицкой, которая заявила, что воспитываетдочь Горонока, оказались ложными. ДНК-экспертиза показала, что актер неявляется биологическим отцом девочки.Вскоре Марк снова оказался в студии Первого канала. Мужчиназаявил, что участие в программе разрушило его брак. "У меня в семье произошелкакой-то раскол. Вдруг стали какие-то недомолвки, стали какие-то скандалы. Водин прекрасный момент жена вообще говорит: "Я сегодня ночевать не буду".Забирает ребенка и уходит", – рассказал Горонок. Анна не выходит на связь и не отвечает на звонки и сообщенияМарка. Артист не знает, где находятся его жена и ребенок.Редакторам "На самом деле" удалось уговорить женщину пообщатьсяс супругом. "Марк со своей мамой, они мне устроили настоящую травлю – рассказаласупруга артиста экспертам программы – Они обозвали меня базарной бабой,хабалкой. За то, что я в эфире набросилась на любовницу Марка. Я защищала нашусемью, я защищала его правду".Женщина отметила, что многое сделала для мужа и не заслужилатакой "черной неблагодарности". "Я вывела его их депрессии, я выносила за нимутки. Я в конце концов родила для него дочь. Он оказался неблагодарный. Марк сейчасобщается с дочкой Голубицкой как будто тест-ДНК показал положительный результат",– пожаловалась Анна.Марк отметил, что с Вероникой его связывают исключительноделовые отношения. Между тем слова Горонока противоречат рассказу Голубицкой.Она сообщила, что несколько раз ходила с артистом на свидание, но дальшесовместных ужинов пока не заходило.Также Вероника заявила, что послепрошлой программы Анна на нее набросилась: "Она схватила меня за волосы, она меня пнула, она меня лягнула,и я даже не поняла, чем она меня ударила. Спасибо редакторам – растащили". Голубицкаяставит под сомнение результаты ДНК-экспертизы.Выслушав Веронику, Анна заявила, что собирается подавать наразвод. У нее появился новый мужчина – состоятельный бизнесмен Вячеслав Подгорный, который каждое утро преподносит ей 101 розу и собирается купить ейквартиру в Питере. Супруга артиста собирается ехать в Рим, там она примеритсвадебное платье.Вячеслав также появился на съемочной площадке. Проверка не полиграфе показала, что Анна и новый возлюбленный ужевступили в интимную связь. Обманутый муж не смог держать себя в руках. Марквскочил с места и набросился на любовника жены. Охранникам удалось растащитьразгоряченных мужчин.Тестирование на детекторе лжи прошел и Подгорный. Выяснилось, что богатый любовник не собирается жениться на Анне таккак уже женат. Вячеслав состоит в браке с бывшей тещей, которая старше егоболее чем на 20 лет. Любовник признался, что был осужден на 13 лет и 10 месяцевза денежные махинации и убийство двоих человек, срок он отбыл, а свое состояниеон заработал незаконно.Правда шокировала присутствующих. Эксперты отметили, с каким хладнокровием мужчина говорит об убийствах. Марк отметил, что его семья уничтожена и покинул студию. Растерянная Анна заявила, что ее предали дважды.