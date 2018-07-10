В Интернете появилось еще одно видео, на котором игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида выкрикивает лозунг Слава Украине. Ролик, скорее всего, был снят после игры со сборной России. К тому же хорватский защитник произносит фразу, которую можно перевести как Белград, гори! или Белград, жги!

В Интернете появилось еще одно видео, на котором игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида выкрикивает лозунг "Слава Украине". К тому же хорватский защитник произносит фразу, которую можно перевести как "Белград, гори!" или "Белград, жги!"Впрочем, говорить о сознательной провокации преждевременно. Судя по всему футболист записал видеопривет своему другу, владельцу единственного сербского ресторана в Киеве, который как раз называется "Белград". Вида часто бывал в этом заведении, когда выступал за киевское "Динамо". Кроме того, в Интернет ролик выложил не сам хорватский футболист, а украинские пользователи "Твиттера".Домагой Вида, игрок сборной Хорватии, записал ещё одно видео.Пропагандонам готовят методички...Завтра будет весело... pic.twitter.com/LuaPevyg0A— Ivan Неумный (@ivan15851695) 9 июля 2018 г."Советский спорт" попросил сербскую девушку перевести, что именно говорит Вида, а говорит он на сербском языке.Он говорит с кем-то по вайберу, видимо. Говорит буквально следующее: "Давай, кафана (сербский — ресторан), я плачу, когда приеду! Слава Украине! Всем привет, "Белград", гори!» Потом они с Оличем поют сербскую песню, посвящённую кафане, а потом он говорит: "Йован, брат, поцелуй всех!"Киевский ресторан "Белград" принадлежит сербу и экс-игроку "Динамо" Горану Гавранчичу.Ранее в Сети появился ролик, на котором Вида после матча с Россией в 1/4 финала выкрикивает "Слава Украине!", а бывший полузащитник хорватской сборной Огнен Вукоевич посвящает победу Украине. В результате ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевич был оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков. Вукоевич принес свои извинения, но Хорватский футбольный союз принял решение отправить его домой.