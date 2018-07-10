Новое видео с хорватскими футболистами появилось в Сети. Главный герой ролика – тот же Домагой Вида, который снова выкрикивает в камеру лозунг Слава Украине.

Новое видео с хорватскими футболистами появилось в Сети.Главный герой ролика – тот же Домагой Вида, который снова выкрикивает в камерулозунг "Слава Украине".Судить по самому ролику, где и когда он был снят,невозможно. Утверждается, что видео записано после игры сборной Хорватии сРоссией, футболисты праздновали победу – во всяком случае, оба спортсмена вформе хорватской команды, пошитой специально к ЧМ-2018.Домагой Вида с бутылкой пива в руке сидит рядом с представителемтренерского штаба Ивицей Оличем. Футболист произносит фразу "Слава Украине",после чего поет песню на сербском языке. Журналисты предполагают, что спортсменобщался по интернету с сотрудниками киевского ресторана "Белград" вКиеве, в котором работают представители югославской диаспоры, передает издание Blic.Напомним, после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 надсборной России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликоваливидео, в котором Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевичпосвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".FIFA расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждениеВиде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – егооштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате. А Вида позже заявлял,что у него есть друзья как среди украинцев, так и среди русских, своевыступление он назвал шуткой.Исключенный из состава делегации сборной Хорватии ОгненВукоевич после скандала с первым видео извинился перед россиянами. Онутверждает, что его высказывания носили абсолютно мирный характер -но в России их поняли по-другому. По словам хорвата, он с пониманиемотносится к решению отстранить его от участияв ЧМ и не хочет быть обузой для своей сборнойв преддверии важного полуфинального матча.Извинилась и его супруга – объяснив, что эмоции Огненавызваны тем, что Украина в течение десяти лет была для него вторым домом.Вукоевич выступал за киевское "Динамо".