Новое видео с хорватскими футболистами появилось в Сети.
Главный герой ролика – тот же Домагой Вида, который снова выкрикивает в камеру
лозунг Слава Украине.
Новое видео с хорватскими футболистами появилось в Сети.
Главный герой ролика – тот же Домагой Вида, который снова выкрикивает в камеру
лозунг "Слава Украине".
Судить по самому ролику, где и когда он был снят,
невозможно. Утверждается, что видео записано после игры сборной Хорватии с
Россией, футболисты праздновали победу – во всяком случае, оба спортсмена в
форме хорватской команды, пошитой специально к ЧМ-2018.
Домагой Вида с бутылкой пива в руке сидит рядом с представителем
тренерского штаба Ивицей Оличем. Футболист произносит фразу "Слава Украине",
после чего поет песню на сербском языке. Журналисты предполагают, что спортсмен
общался по интернету с сотрудниками киевского ресторана "Белград" в
Киеве, в котором работают представители югославской диаспоры, передает издание Blic.
Напомним, после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над
сборной России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали
видео, в котором Вида кричит "Слава Украине!", а Вукоевич
посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо".
FIFA расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение
Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его
оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате. А Вида позже заявлял,
что у него есть друзья как среди украинцев, так и среди русских, свое
выступление он назвал шуткой.
Исключенный из состава делегации сборной Хорватии Огнен
Вукоевич после скандала с первым видео извинился перед россиянами. Он
утверждает, что его высказывания носили абсолютно мирный характер -
но в России их поняли по-другому. По словам хорвата, он с пониманием
относится к решению отстранить его от участия
в ЧМ и не хочет быть обузой для своей сборной
в преддверии важного полуфинального матча.
Извинилась и его супруга – объяснив, что эмоции Огнена
вызваны тем, что Украина в течение десяти лет была для него вторым домом.
Вукоевич выступал за киевское "Динамо".