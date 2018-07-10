Разгоревшийся осень скандал с заявлением телеведущей насчет полуострова заинтересовал общественников. Однако ответ надзорного ведомства их поразил.
Разгоревшийся осень скандал с заявлением телеведущей насчет полуострова заинтересовал общественников. Однако ответ надзорного ведомства их поразил.
Прокуратура
не нашла в словах Ксении Собчак о принадлежности Крыма к Украине признаков
экстремизма, сообщили в общественной организации защиты прав потребителей
"Гражданский патруль". Именно руководитель этой организации Ростислав Антонов отправлял
ранее запрос в надзорное ведомство. По его словам, в полученном ответе чиновников
говорится, что комплексное психолого-лингвистическое исследование не выявило в
словах экс-кандидата в президенты нарушений законодательства.
"Вот и в
случае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудеса
происходят. То уголовные дела заводят, а то и замечания не сделают. Теперь у
меня остался только один вопрос, правда, не к Собчак, а к Генпрокуратуре. А,
собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности", – написал он на своей странице в
Facebook.
Отметим, что
в ходе предвыборной кампании Ксения попросила разрешения у Киева на въезд в
Крым. В ответ власти Украины объявили ее персоной нон-грата. Она оказалась в
базе данных сайта "Миротворец", куда украинцы записывают тех, кому,
по их мнению, необходимо запретить въезд в их страну. Собчак назвала это
решение глупостью и уверяла, что на полуостров она собиралась приехать не для
того, чтобы заниматься агитацией.
Что касается
слов о принадлежности Крыма, то они прозвучали в октябре прошлого года на первой
пресс-конференции в статусе претендента на президентское кресло. По мнению
Собчак, согласно международному праву, Крым принадлежит Киеву. Она предложила
провести на полуострове новый референдум, который бы соответствовал букве
закона.
Выборы главы
государства состоялись в России 18 марта. Собчак с 1,68 процента голосов заняла
четвертое место.