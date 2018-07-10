Разгоревшийся осень скандал с заявлением телеведущей насчет полуострова заинтересовал общественников. Однако ответ надзорного ведомства их поразил.

Разгоревшийся осень скандал с заявлением телеведущей насчет полуострова заинтересовал общественников. Однако ответ надзорного ведомства их поразил.Прокуратуране нашла в словах Ксении Собчак о принадлежности Крыма к Украине признаковэкстремизма, сообщили в общественной организации защиты прав потребителей"Гражданский патруль". Именно руководитель этой организации Ростислав Антонов отправлялранее запрос в надзорное ведомство. По его словам, в полученном ответе чиновниковговорится, что комплексное психолого-лингвистическое исследование не выявило всловах экс-кандидата в президенты нарушений законодательства."Вот и вслучае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудесапроисходят. То уголовные дела заводят, а то и замечания не сделают. Теперь уменя остался только один вопрос, правда, не к Собчак, а к Генпрокуратуре. А,собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности", – написал он на своей странице вFacebook.Отметим, чтов ходе предвыборной кампании Ксения попросила разрешения у Киева на въезд вКрым. В ответ власти Украины объявили ее персоной нон-грата. Она оказалась вбазе данных сайта "Миротворец", куда украинцы записывают тех, кому,по их мнению, необходимо запретить въезд в их страну. Собчак назвала эторешение глупостью и уверяла, что на полуостров она собиралась приехать не длятого, чтобы заниматься агитацией.Что касаетсяслов о принадлежности Крыма, то они прозвучали в октябре прошлого года на первойпресс-конференции в статусе претендента на президентское кресло. По мнениюСобчак, согласно международному праву, Крым принадлежит Киеву. Она предложилапровести на полуострове новый референдум, который бы соответствовал буквезакона.Выборы главыгосударства состоялись в России 18 марта. Собчак с 1,68 процента голосов занялачетвертое место.