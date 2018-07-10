Авиационная сверхзвуковая ракета Р-37М не на шутку напугала американские военно-воздушные силы
(ВВС). Она способна конкурировать со стелс-истребителем
пятого поколения F-35.
Авиационная сверхзвуковая ракета Р-37М не на шутку напугала американские военно-воздушные силы
(ВВС). Она способна конкурировать со стелс-истребителем
пятого поколения F-35.
конкурировать со стелс-истребителем
пятого поколения F-35.
Минобороны России обираются
оснастить модернизированной ракетой большой дальности самолеты Су-30СМ, Су-35 и
Су-57. Такие планы очень вызвали у военных США страх и тревогу.
Обеспокоенность
объясняется тем, что данная ракета сможет сбивать на большой дальности любой
военный самолет США. Не исключение и знаменитые F-35, передает
Washington Free Beacon.
Ближайший аналог Р-37М – европейская ракета "Метеор". Однако эта военная
техника сможет войти в состав вооружения F-35 не ранее 2024 года. Одним из
преимуществ новых российских ракет является то, что их система наведения защищена
от радиоэлектронного воздействия противника.
Ранее Р-37М за пределами России практически не использовались. Они
были направлены только для борьбы с американскими стратегическими бомбардировщиками
с МиГ-31. Самолеты "Сухой" же, в арсенал которых войдут Р-37М, могут
использоваться на любом театре военных действий.
В частности, Су-30 идут на экспорт в Индию, Малайзию, Алжир.
Самолеты Су-35 востребованы в Китае. Кроме того, лайнеры
"Сухой" применялись в операции российских военно-космических сил в Сирии.