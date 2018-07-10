Авиационная сверхзвуковая ракета Р-37М не на шутку напугала американские военно-воздушные силы (ВВС). Она способна конкурировать со стелс-истребителем пятого поколения F-35.

Авиационная сверхзвуковая ракета Р-37М не на шутку напугала американские военно-воздушные силы(ВВС). Она способна конкурировать со стелс-истребителемпятого поколения F-35.конкурировать со стелс-истребителемпятого поколения F-35.Минобороны России обираютсяоснастить модернизированной ракетой большой дальности самолеты Су-30СМ, Су-35 иСу-57. Такие планы очень вызвали у военных США страх и тревогу.Обеспокоенностьобъясняется тем, что данная ракета сможет сбивать на большой дальности любойвоенный самолет США. Не исключение и знаменитые F-35, передаетWashington Free Beacon.Ближайший аналог Р-37М – европейская ракета "Метеор". Однако эта военнаятехника сможет войти в состав вооружения F-35 не ранее 2024 года. Одним изпреимуществ новых российских ракет является то, что их система наведения защищенаот радиоэлектронного воздействия противника.Ранее Р-37М за пределами России практически не использовались. Онибыли направлены только для борьбы с американскими стратегическими бомбардировщикамис МиГ-31. Самолеты "Сухой" же, в арсенал которых войдут Р-37М, могутиспользоваться на любом театре военных действий.В частности, Су-30 идут на экспорт в Индию, Малайзию, Алжир.Самолеты Су-35 востребованы в Китае. Кроме того, лайнеры"Сухой" применялись в операции российских военно-космических сил в Сирии.