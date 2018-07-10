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<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-stalinskij-limuzin-zis-prodayut-po-cene-novogo-rolls-rojsa.html" target="_blank">Сталинский лимузин ЗИС продают по цене нового Роллс-Ройса</a> - На одном из сайтов по продаже подержанных машин появился необычный лот – автомобиль ЗИС-110, выпущенный 65 лет назад. За советский партийный лимузин сталинской эпохи просят немалых денег, но продавец уверяет, что покупка раритета окажется выгодным вложением средств.