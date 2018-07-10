Орбитальный телескоп отыскал следы крупнейшего столкновения нашей звёздной системы с другой галактикой. Необычный вид выявленной структуры вызвал у авторов гастрономические ассоциации.

Орбитальный телескоп Gaia отыскал следы крупнейшего столкновения нашей звёздной системы с другой галактикой. Именно эта катастрофа, как полагают авторы, изменила очертания Млечного Пути, наградив его выпуклостью в центре (балджем) и разреженным сферическим гало. Впрочем, открытие сделано благодаря гораздо более скромной структуре, необычный вид которой вызвал у авторов гастрономические ассоциации."33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) уже писали о космическом картографе Gaia. Этот уникальный инструмент определяет пространственные координаты звёзд, а также скорость и направление их движения. Это позволяет строить трёхмерную карту перемещения светил по Галактике.Необычная структура была замечена на особой двумерной диаграмме. По горизонтальной оси на ней отложена радиальная скорость звезды (по направлению к центру Галактики или от него), а по вертикальной – скорость обращения вокруг этого центра. Большинство изученных светил Млечного Пути образуют на ней небольшой сгусток округлой формы. Однако под ним внезапно обнаружилось нечто продолговатое. Курильщик мог бы сравнить это образование с сигарой, а проголодавшийся человек – с сосиской."Мы построили [распределение] скоростей звёзд, и форма колбасы просто выскочила нам навстречу", – объясняет соавтор открытия Винн Эванс (Wyn Evans) из Кембриджского университета.Этот необычный результат вызвал к жизни целую серию научных работ. В основной из них авторы объясняют природу обнаруженной аномалии.На диаграмме "отметились" звёзды, движущиеся по необычайно вытянутым и очень похожим друг на друга орбитам. Такое сходство навело исследователей на мысль об общности происхождения. После сложных расчётов они пришли к выводу, что эти светила – "пришельцы" в Млечном Пути.Когда-то они были частью галактики, которую учёные так и назвали "колбасной" (важно понимать, что это не имеет никакого отношения к её форме, а говорит только о том, что "колбаса" обязана ей своим происхождением). Это была карликовая звёздная система с массой в 50 миллиардов Солнц. 8–10 миллиардов лет назад, когда Солнца не было и в помине, она врезалась в Млечный Путь. И это было самое крупное столкновение в его истории.Оно навсегда изменило облик Галактики. Из звёзд и межзвёздного вещества как частично разрушенного диска Млечного Пути, так и "пришлой" звёздной системы образовалась центральная выпуклость (балдж) и разреженное сферическое облако (гало Млечного Пути). Впрочем, и самому "пришельцу" не поздоровилось."Столкновение разорвало карликовую галактику на клочки, оставив её звезды двигаться по очень вытянутым орбитам", – рассказывает соавтор работы Василий Белокуров (Vasily Belokurov) из Кембриджского университета.Так и образовалась та самая "колбаса". Но это не единственный реликт, оставшийся со времён катастрофы. В другом исследовании авторы выявили не менее восьми шаровых звёздных скоплений, бывших когда-то частью "колбасной галактики", а ныне влившихся в Млечный Путь. В ещё одной статье астрономы рассматривают поток "обломков", который ныне вращается вокруг центра Галактики не в ту же сторону, что и почти всё её вещество, а в обратную.Напомним, что "33Live.RuНаука" ранее писали о сталкивающихся сверхсветовых галактиках, и о звёздной системе, которой удалось избежать "космических ДТП" и остаться в первозданном состоянии.