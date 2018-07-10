После скандального ухода со своего поста главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министр Тереза Мэй, недолго думая, нашла ему замену. Внешнеполитическое ведомство возглавит министр здравоохранения, отвечавший ранее за подготовку к Олимпиаде-2012 и организовавший в этом году антироссийскую кампанию после отравления Скрипалей.

Послескандального ухода со своего поста главы МИД Великобритании Бориса Джонсона,премьер-министр Тереза Мэй, недолго думая, нашла ему замену. Внешнеполитическоеведомство возглавит министр здравоохранения, отвечавший ранее за подготовку кОлимпиаде-2012 и организовавший в этом году антироссийскую кампанию послеотравления Скрипалей.ДжеремиХант – опытный политик-консерватор, который занимал министерские посты еще вкабинете Дэвида Кэмерона. С 2010 по 2012 год он отвечал за подготовку Лондона кОлимпийским играм-2012, параллельно курируя культуру, спорт и СМИ, а с 2012-горуководил Министерством здравоохранения и социальной политики.Хантизвестен тем, что был одним из организаторов антироссийской кампании послеотравления в Солсбери в марте этого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля иего дочери.Наминувшей недели министр не исключил, что новые пострадавшие от"Новичка" в Эйнсбери отравились остатками вещества, от которого ранеепострадало семейство Скрипалей. Таим образом Хант первым включился и в новуюрусофобскую кампанию, которую накануне вечером активно подхватил глава военноговедомства Великобритании, уже напрямую обвинив Россию в причастности к делуновых Скрипалей.Заместительдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечает,что Хант – один из долгожителей в британском правительстве. По егословам, это назначение свидетельствует о проблемах в кабинете ТерезыМэй."У ТерезыМэй очень короткая скамейка, что, по сути, серьезной поддержкив политической сфере у премьер-министра нет. Об этом свидетельствуети тот факт, что речь идет о перемещении министра с одной позициина другую – конечно, это не самый эффективный способ решения кадровыхзадач в данной ситуации", – отметил политолог в эфире радиоSputnik.Следует отметить, что Борис Джонсон ушел изправительства из-за разногласий с Терезой Мэй по Brexit. Отставка главы МИДа стала второй вправительстве. 8 июля свой пост по этойже причине покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза ДэвидДэвис.