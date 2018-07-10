После
скандального ухода со своего поста главы МИД Великобритании Бориса Джонсона,
премьер-министр Тереза Мэй, недолго думая, нашла ему замену. Внешнеполитическое
ведомство возглавит министр здравоохранения, отвечавший ранее за подготовку к
Олимпиаде-2012 и организовавший в этом году антироссийскую кампанию после
отравления Скрипалей.
После
скандального ухода со своего поста главы МИД Великобритании Бориса Джонсона,
премьер-министр Тереза Мэй, недолго думая, нашла ему замену. Внешнеполитическое
ведомство возглавит министр здравоохранения, отвечавший ранее за подготовку к
Олимпиаде-2012 и организовавший в этом году антироссийскую кампанию после
отравления Скрипалей.
Джереми
Хант – опытный политик-консерватор, который занимал министерские посты еще в
кабинете Дэвида Кэмерона. С 2010 по 2012 год он отвечал за подготовку Лондона к
Олимпийским играм-2012, параллельно курируя культуру, спорт и СМИ, а с 2012-го
руководил Министерством здравоохранения и социальной политики.
Хант
известен тем, что был одним из организаторов антироссийской кампании после
отравления в Солсбери в марте этого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и
его дочери.
На
минувшей недели министр не исключил, что новые пострадавшие от
"Новичка" в Эйнсбери отравились остатками вещества, от которого ранее
пострадало семейство Скрипалей. Таим образом Хант первым включился и в новую
русофобскую кампанию, которую накануне вечером активно подхватил глава военного
ведомства Великобритании, уже напрямую обвинив Россию в причастности к делу
новых Скрипалей.
Заместитель
директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отмечает,
что Хант – один из долгожителей в британском правительстве. По его
словам, это назначение свидетельствует о проблемах в кабинете Терезы
Мэй.
"У Терезы
Мэй очень короткая скамейка, что, по сути, серьезной поддержки
в политической сфере у премьер-министра нет. Об этом свидетельствует
и тот факт, что речь идет о перемещении министра с одной позиции
на другую – конечно, это не самый эффективный способ решения кадровых
задач в данной ситуации", – отметил политолог в эфире радио
Sputnik.
Следует отметить, что Борис Джонсон ушел из
правительства из-за разногласий с Терезой Мэй по Brexit. Отставка главы МИДа стала второй в
правительстве. 8 июля свой пост по этой
же причине покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид
Дэвис.