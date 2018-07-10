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<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-tradicii-armyanskoj-apostolskoj-cerkvi-na-vladimirskoj-zemle.html" target="_blank">Традиции армянской апостольской церкви на Владимирской земле</a> - Праздник общей веры. Свой первый день рождения готовится отметить армянская церковь имени святого Григория Лусаворича. В нашей области это единственный религиозный памятник армянской диаспоры. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Гарник Лорецян. С ним мы поговорим о традициях армяно-григорианской церкви и об истории её создания на Владимирской земле.