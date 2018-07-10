Чем меньше времени
остается до встречи президентов России и США, тем больше конспирологических
версий о предстоящих договоренностях лидеров двух сверхдержав появляется в прессе.
Американские СМИ разузнали, что еще до выборов в США три страны попросили
Трампа обменять Украину на Сирию и тот вроде бы согласился.
Чем меньше времени
остается до встречи президентов России и США, тем больше конспирологических
версий о предстоящих договоренностях лидеров двух сверхдержав появляется в прессе.
Американские СМИ разузнали, что еще до выборов в США три страны попросили
Трампа обменять Украину на Сирию и тот вроде бы согласился.
Возможно, что итогом
исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет масштабная
сделка, которая серьезно изменит существующий миропорядок.
Американское издание
The New Yorker утверждает, что
накануне президентских выборов, на которых неожиданно победил Трамп, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ призывали
коллег в Вашингтоне пойти на сделку с Россией и обменять Украину на Сирию.
Якобы наследный
принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид предлагал американскому посреднику пойти на
сделку с Россией, заявляя, что Владимир Путин может быть заинтересован в
урегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие санкций, введенных из-за
Украины. Эти же шаги лоббировали чиновники из Израиля, Саудовской Аравии и Эмиратов.
Для этого ОАЭ
и Саудовская Аравия начали инвестировать в Россию миллиарды долларов и созывать
встречи на высоком уровне в Москве, Абу-Даби, Эр-Рияде и на Сейшелах, пишет
издание и добавляет, что Трамп еще до победы на выборах обещал помочь в снятии антироссийских санкций.
Версия,
конечно, вполне правдоподобная, но поведение американского лидера уже после
того, как он обжился в Белом доме, разрушает ее. Трамп подписал уже несколько
пакетов новых санкций против России. Помимо этого, Штаты активно проталкивают в
Европу идеи прекращения строительства "Северного потока – 2".
Видимо,
поэтому в Кремле сочли преждевременными разговоры о сближении позиций Москвы и
Вашингтона в преддверии саммита в Хельсинки. Встреча Путина и Трампа, напомним,
намечена на 16 июля.