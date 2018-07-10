Чем меньше времени остается до встречи президентов России и США, тем больше конспирологических версий о предстоящих договоренностях лидеров двух сверхдержав появляется в прессе. Американские СМИ разузнали, что еще до выборов в США три страны попросили Трампа обменять Украину на Сирию и тот вроде бы согласился.

Чем меньше времениостается до встречи президентов России и США, тем больше конспирологическихверсий о предстоящих договоренностях лидеров двух сверхдержав появляется в прессе.Американские СМИ разузнали, что еще до выборов в США три страны попросилиТрампа обменять Украину на Сирию и тот вроде бы согласился.Возможно, что итогомисторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет масштабнаясделка, которая серьезно изменит существующий миропорядок.Американское изданиеThe New Yorker утверждает, чтонакануне президентских выборов, на которых неожиданно победил Трамп, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ призываликоллег в Вашингтоне пойти на сделку с Россией и обменять Украину на Сирию.Якобы наследныйпринц Абу-Даби Мухаммед бен Заид предлагал американскому посреднику пойти насделку с Россией, заявляя, что Владимир Путин может быть заинтересован вурегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие санкций, введенных из-заУкраины. Эти же шаги лоббировали чиновники из Израиля, Саудовской Аравии и Эмиратов.Для этого ОАЭи Саудовская Аравия начали инвестировать в Россию миллиарды долларов и созыватьвстречи на высоком уровне в Москве, Абу-Даби, Эр-Рияде и на Сейшелах, пишетиздание и добавляет, что Трамп еще до победы на выборах обещал помочь в снятии антироссийских санкций.Версия,конечно, вполне правдоподобная, но поведение американского лидера уже послетого, как он обжился в Белом доме, разрушает ее. Трамп подписал уже несколькопакетов новых санкций против России. Помимо этого, Штаты активно проталкивают вЕвропу идеи прекращения строительства "Северного потока – 2".Видимо,поэтому в Кремле сочли преждевременными разговоры о сближении позиций Москвы иВашингтона в преддверии саммита в Хельсинки. Встреча Путина и Трампа, напомним,намечена на 16 июля.