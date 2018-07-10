Готовящаяся встреча с Владимиром Путиным может оказаться проще, чем предстоящие переговоры с премьером Британии Терезой Мэй или саммит НАТО, считает Дональд Трамп. Встреча президентов России и США должна состояться 16 июля в Хельсинки.

Готовящаяся встреча с Владимиром Путиным может оказаться проще, чем предстоящие переговоры с премьером Британии Терезой Мэй или саммит НАТО,. Об этом 10 июля заявил Дональд Трамп."У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания (что будет непросто), и у меня впереди Путин. Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", — сказал президент США перед вылетом из Вашингтона на саммит НАТО.При этом Трамп ожидает, что в Великобритании будет "однозначно сложнее, поскольку "там больше всего происходит", передает "Интерфакс".Отвечая на вопрос, кем он считает Путина — другом или врагом, Трамп сообщил, что российский лидер скорее конкурент для него. Тем не менее, президент США считает, что поладтить с Россией (как и с Китаем) было бы хорошо.Во вторник американский президент отправляется в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 16 июля в Финляндии встретится с российским президентом. --0--**Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп назвал "глупыми людьми" своих помощников, которые рекомендовали ему не звонить Путину, а некоторые европейские участники НАТО признались, что боятся успеха переговоров Путина и Трампа.Встреча президентов России и США назначена на 16 июля в Хельсинки.