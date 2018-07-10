Во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным глава Белого дома сделал своему коллеге неожиданное признание. Он назвал своих советников глупыми людьми и призвал не слушать их.

Во время телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным глава Белого дома сделал своему коллеге неожиданное признание. Он назвал своих советников глупыми людьми и призвал не слушать их.Противостояние между функционерами во власти США с Дональдом Трампом, начавшееся еще в период предвыборной гонки, не стихает до сих пор. В преддверии встречи российского лидера Владимира Путина со своим американским коллегой в Хельсинки эта проблема только обострилась.В издании The New York Times смогли узнать и предать огласке неожиданное признание, которое американский лидер сделал президенту России во время телефонного разговора еще в марте 2018 года. Тогда Дональд Трамп дал своим советникам, уговаривавшим его не поздравлять Владимира Путина с переизбранием на пост президента, краткую, но весьма емкую характеристику."Это глупые люди; вы не должны их слушать", – цитирует президента США. Напомним, тогда телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны – Дональд Трамп проигнорировал мнение отвечающих за национальную безопасность помощников из администрации Белого дома.Саммит лидеров США и России в Хельсинки намечен на 16 июля. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.Ранее Дональд Трамп комментировал предстоящее событие. "Я был готов к этому всю свою жизнь", – подчеркнул он и выразил надежду на продуктивный двусторонний диалог. "Я встречусь с президентом Путиным на следующей неделе, и мы поладим", – заявил он.Отметим, это будет первая полноформатная встреча двух лидеров без привязки к международным встречам. До этого Путин и Трамп встречались в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС, а также несколько раз разговаривали по телефону.