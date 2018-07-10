Автомобильный регистратор запечатлела момент страшной аварии, произошедшей в минувшую субботу на шоссе Энтузиастов на востоке столицы. Трамвай сбил и отбросил в сторону пешехода, сведений о состоянии пострадавшей нет.

В сети размещены кадры аварии, произошедшей в минувшую субботу, 7 июля, на шоссе Энтузиастов.Женщина-пешеход вышла на пути, не посмотрев по сторонам, и была сбита трамваем, водитель которого не успел сбросить скорость.После столкновения человека отбросило к противоположной стороне перекрестка.Точных сведений о состоянии пострадавшей не поступало.