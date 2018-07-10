С 3 по 5 августа в парке Красная
Пресня пройдет Третий Фестиваль Индонезии в Москве, организованный по
инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму
Республики Индонезия при поддержке Правительства Москвы. В преддверии фестиваля, 2 августа, в здании Всемирного Торгового
Центра, расположенного рядом с парком Красная Пресня, состоится Второй Российско-Индонезийский Бизнес-Форум.
С 3 по 5 августа в парке "Красная
Пресня" пройдет в Москве, организованный по
инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму
Республики Индонезия при поддержке Правительства Москвы. В преддверии фестиваля, 2 августа, в здании Всемирного Торгового
Центра, расположенного рядом с парком "Красная Пресня", состоится Второй Российско-Индонезийский Бизнес-Форум.
В этом году фестиваль ожидает
рекордное количество гостей из Индонезии – его планируют посетить уже более
1000 представителей индонезийских регионов и провинций, в том числе губернаторы и главы городов/районов,
а также предприниматели и артисты, которые привезут на фестиваль экзотические
товары и невероятные по красочности шоу-представления.
Запланированы официальные визиты высоких гостей. Фестиваль
Индонезии и Российско-Индонезийский Бизнес-Форум планируют посетить Министр
туризма Республики Индонезия Ариф Яхья, Министр-координатор по вопросам
развития человеческого потенциала и культуры Республики Индонезия Пуан Махарани, а также Министр промышленности Республики
Индонезия.
Индонезия – красивейший уголок
планеты, страна тысяч островов, и
путешествие туда - всегда захватывающее
и удивительное приключение, полное ярких впечатлений и открытий. Здесь есть
красивая природа, грозные вулканы и дремучие джунгли, древние храмы, чайные и
кофейные плантации, музеи, галереи современного искусства и крошечные острова,
населенные близкими к первобытным людям племенами, здесь есть даже остров с
драконами. Разнообразие традиций и культуры ежегодно привлекает сюда сотни тысяч путешественников со всего
мира. Индонезия находится на 4-м месте в мире по количеству жителей, представляющих
более 700 народностей.
Фестиваль Индонезии познакомит москвичей с этой многогранной и экзотической страной. На три дня парк
"Красная Пресня" превратится в красочную Индонезию. Переезд из сада "Эрмитаж" в
парк на Красной Пресне обозначает важный момент развития и роста фестиваля. В этом году Фестиваль
Индонезии представят еще больше тематических площадок. Впервые на фестивале
будет представлен Музей индонезийского
искусства, где гости смогут увидеть уникальные экспонаты – артефакты
индонезийской истории, настоящие произведения искусства – картины, деревянные
скульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии,
которые до этого ни разу не были представлены широкой публике.
Еще одним новым
пунктом программы станет Морская зона. В Индонезии прекрасно развито авиасообщение
между островами, но путешествие может стать куда более приятным, если выбрать
морской транспорт. В
Морской зоне гости смогут принять
участие в захватывающей регате на
радиоуправляемых мини-яхтах и выиграть сертификаты на обучение яхтингу или
прогулку на яхте. Для тех, кто жаждет настоящей стихии, по водным каналам парка будут плавать парусники – можно будет и
просто покататься, и пройти экспресс-курс обучения азам управления парусной
лодкой. Здесь же будет установлен 15-ти метровый бассейн для занятия серфингом и 7-ми метровый погружной бассейн
для обучения дайвингу.
На площадках фестиваля пройдут представления кукольного театра теней "Ваянг Кулит" в сопровождении
традиционного индонезийского оркестра "Гамелан" и потрясающие по красоте и
колориту выступления артистов из различных уголков Индонезии, которые можно
будет увидеть на четырех сценах фестиваля
– Главной, Бали, Джакарты и Ачех, и Северного Сулавеси.
Гости смогут посетить Индонезийский маркет и приобрести аутентичные товары, продукты и сувениры,
которые прибудут на фестиваль из разных индонезийских регионов, а также
научиться делать настоящий индонезийский
батик и даже принять участие в символической свадебной церемонии на берегу реки в фантастически красивых
декорациях, облачившись в традиционные наряды.
Одной из главных интриг фестиваля станет Супер-Квест – пройти его до конца
означает получить возможность выиграть ценные призы от партнеров фестиваля, в
том числе 100 ваучеров на проживание в
лучших отелях Индонезии!
Из Индонезии на фестиваль приедут модные дизайнеры,
их впечатляющие работы можно будет увидеть на fashion-показах.
Одной из самых ожидаемых зон фестиваля
станет индонезийская гастрономия. В
Москве пока нет ресторанов настоящей индонезийской кухни. Поэтому на фестивале будет уникальная возможность
с ней познакомиться. Готовить для гостей будут индонезийские и российские шеф-повара,
а также участницы индонезийской женской
ассоциации при Посольстве Республики Индонезия в РФ "Дармаванита", которые
живут и работают в Москве. Гости фестиваля смогут не просто продегустировать
аутентичные блюда, но и научиться их готовить на кулинарных мастер-классах.
Помимо этого, гостей ждет йога, индонезийский массаж и аюрведа, уроки танцев,
школа индонезийского языка, лекторий с необычными спикерами и даже мистическая
зона предсказаний. Для детей будут работать интерактивные и анимационные
площадки. В павильоне Министерства по туризму Индонезии и на Travel-Маркете можно будет спланировать
свое путешествие в Индонезию. И это далеко не все.
Официальное открытие
фестиваля состоится 3 августа в 15:00. Посол Республики
Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь г-н М. Вахид Суприяди
вместе с почетными гостями дадут официальный старт мероприятию.
Первые два Фестиваля Индонезии с огромным успехом прошли
в саду "Эрмитаж" в Москве в августе 2016 и 2017 годов. Их посетило более 160 000
человек. В этом году на фестивале ожидается более 120 000 гостей.