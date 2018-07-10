С 3 по 5 августа в парке Красная Пресня пройдет Третий Фестиваль Индонезии в Москве, организованный по инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Правительства Москвы. В преддверии фестиваля, 2 августа, в здании Всемирного Торгового Центра, расположенного рядом с парком Красная Пресня, состоится Второй Российско-Индонезийский Бизнес-Форум.

С 3 по 5 августа в парке "КраснаяПресня" пройдет в Москве, организованный поинициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризмуРеспублики Индонезия при поддержке Правительства Москвы. В преддверии фестиваля, 2 августа, в здании Всемирного ТорговогоЦентра, расположенного рядом с парком "Красная Пресня", состоится Второй Российско-Индонезийский Бизнес-Форум.В этом году фестиваль ожидаетрекордное количество гостей из Индонезии – его планируют посетить уже более1000 представителей индонезийских регионов и провинций, в том числе губернаторы и главы городов/районов,а также предприниматели и артисты, которые привезут на фестиваль экзотическиетовары и невероятные по красочности шоу-представления.Запланированы официальные визиты высоких гостей. ФестивальИндонезии и Российско-Индонезийский Бизнес-Форум планируют посетить Министртуризма Республики Индонезия Ариф Яхья, Министр-координатор по вопросамразвития человеческого потенциала и культуры Республики Индонезия Пуан Махарани, а также Министр промышленности РеспубликиИндонезия.Индонезия – красивейший уголокпланеты, страна тысяч островов, ипутешествие туда - всегда захватывающееи удивительное приключение, полное ярких впечатлений и открытий. Здесь естькрасивая природа, грозные вулканы и дремучие джунгли, древние храмы, чайные икофейные плантации, музеи, галереи современного искусства и крошечные острова,населенные близкими к первобытным людям племенами, здесь есть даже остров сдраконами. Разнообразие традиций и культуры ежегодно привлекает сюда сотни тысяч путешественников со всегомира. Индонезия находится на 4-м месте в мире по количеству жителей, представляющихболее 700 народностей.Фестиваль Индонезии познакомит москвичей с этой многогранной и экзотической страной. На три дня парк"Красная Пресня" превратится в красочную Индонезию. Переезд из сада "Эрмитаж" впарк на Красной Пресне обозначает важный момент развития и роста фестиваля. В этом году ФестивальИндонезии представят еще больше тематических площадок. Впервые на фестивалебудет представлен Музей индонезийскогоискусства, где гости смогут увидеть уникальные экспонаты – артефактыиндонезийской истории, настоящие произведения искусства – картины, деревянныескульптуры, керамику, батик, музыкальные инструменты, привезенные из Индонезии,которые до этого ни разу не были представлены широкой публике.Еще одним новымпунктом программы станет Морская зона. В Индонезии прекрасно развито авиасообщениемежду островами, но путешествие может стать куда более приятным, если выбратьморской транспорт. ВМорской зоне гости смогут принятьучастие в захватывающей регате нарадиоуправляемых мини-яхтах и выиграть сертификаты на обучение яхтингу илипрогулку на яхте. Для тех, кто жаждет настоящей стихии, по водным каналам парка будут плавать парусники – можно будет ипросто покататься, и пройти экспресс-курс обучения азам управления паруснойлодкой. Здесь же будет установлен 15-ти метровый бассейн для занятия серфингом и 7-ми метровый погружной бассейндля обучения дайвингу.На площадках фестиваля пройдут представления кукольного театра теней "Ваянг Кулит" в сопровождениитрадиционного индонезийского оркестра "Гамелан" и потрясающие по красоте иколориту выступления артистов из различных уголков Индонезии, которые можнобудет увидеть на четырех сценах фестиваля– Главной, Бали, Джакарты и Ачех, и Северного Сулавеси.Гости смогут посетить Индонезийский маркет и приобрести аутентичные товары, продукты и сувениры,которые прибудут на фестиваль из разных индонезийских регионов, а такженаучиться делать настоящий индонезийскийбатик и даже принять участие в символической свадебной церемонии на берегу реки в фантастически красивыхдекорациях, облачившись в традиционные наряды.Одной из главных интриг фестиваля станет Супер-Квест – пройти его до концаозначает получить возможность выиграть ценные призы от партнеров фестиваля, втом числе 100 ваучеров на проживание влучших отелях Индонезии!Из Индонезии на фестиваль приедут модные дизайнеры,их впечатляющие работы можно будет увидеть на fashion-показах.Одной из самых ожидаемых зон фестивалястанет индонезийская гастрономия. ВМоскве пока нет ресторанов настоящей индонезийской кухни. Поэтому на фестивале будет уникальная возможностьс ней познакомиться. Готовить для гостей будут индонезийские и российские шеф-повара,а также участницы индонезийской женскойассоциации при Посольстве Республики Индонезия в РФ "Дармаванита", которыеживут и работают в Москве. Гости фестиваля смогут не просто продегустироватьаутентичные блюда, но и научиться их готовить на кулинарных мастер-классах.Помимо этого, гостей ждет йога, индонезийский массаж и аюрведа, уроки танцев,школа индонезийского языка, лекторий с необычными спикерами и даже мистическаязона предсказаний. Для детей будут работать интерактивные и анимационныеплощадки. В павильоне Министерства по туризму Индонезии и на Travel-Маркете можно будет спланироватьсвое путешествие в Индонезию. И это далеко не все.Официальное открытиефестиваля состоится 3 августа в 15:00. Посол РеспубликиИндонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь г-н М. Вахид Суприядивместе с почетными гостями дадут официальный старт мероприятию.Первые два Фестиваля Индонезии с огромным успехом прошлив саду "Эрмитаж" в Москве в августе 2016 и 2017 годов. Их посетило более 160 000человек. В этом году на фестивале ожидается более 120 000 гостей.