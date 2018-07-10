После того, как скандально известная Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, но продолжающая ездить на авто и делать вид, что ничего не боится, снова была поймана за рулем, руководитель Трезвой России направил обращение председателю Конституционного суда с просьбой лишить злостную автохамку российского гражданства.

После того, как скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, но продолжающая ездить на авто и делать вид, что ничего не боится, снова была поймана за рулем, лопнуло терпение у "Трезвой России".Руководитель этого федерального проекта Султан Хамзаев направил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину обращение, в котором просит лишить Мару Багдасарян российского гражданства.Глава "Трезвой России" считает, что своим поведением девушка полностью дискредитировала себя и не достойна иметь российское гражданство, передает РИА Новости.Мара Багдасарян была одной из фигуранток резонансного дела о гонках золотой молодежи на Gelandewagen. Затем ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения, решением суда Багдасарян была бессрочно лишена водительских прав, которые сможет вернуть только с согласия врачей, согласно заключению которых Мара страдает эпилепсией.Однако ни решение суда, ни лишение водительских прав, ни возмущение ее поведением в соцсетях на автохамку не действуют: она продолжает садиться за руль автомобиля и ездить, не имея на это прав. Несколько дней назад ее вновь задержали за рулем.