Стала жертвой природной стихии. 8 июля под Покровом в пойме Клязьмы погибла 27-летняя жительница Челябинска. Девушка приехала в нашу область в составе туристической группы. Трагедия случилась в грозу. Туристка вышла из палатки и в землю рядом с ней ударила молния.

Стала жертвой природной стихии. 8 июля под Покровом в пойме Клязьмы погибла 27-летняя жительница Челябинска. Девушка приехала в нашу область в составе туристической группы. Трагедия случилась в грозу. Туристка вышла из палатки и в землю рядом с ней ударила молния. Разряд оказался таким сильным, что поразил и девушку. Спасти её не удалось.