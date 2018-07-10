Руководитель федерального проекта Трезвая Россия Султан Хамзаев считает, что скандально известная стритрейсерша полностью себя дискредитировала. Он просит лишить Мару Багдасарян российского гражданства.

Руководитель федерального проекта "ТрезваяРоссия" Султан Хамзаев считает, что скандально известная стритрейсершаполностью себя дискредитировала. Он просит лишить Мару Багдасарян российскогогражданства.Своеобращение Хамзаев направил председателю Конституционного суда России ВалериюЗорькину. Причиной к этому послужила новая дерзкая выходка Багдасарян. Бессрочнолишенную водительских прав девушку вновь поймали за рулем автомобиля 7 июля.На гонщицу составили протокол за вождение без водительскогоудостоверения, а ее машину отправили на специализированную стоянку. Представители общественного движения "ТрезваяРоссия" уверены, что Мара недостойна иметь паспорт с российскимгражданством, передает РИА Новости.Напомним, фигурантку дела "лихачей на Gelandewagen" после инцидентанеоднократно задерживали за другие нарушения ПДД. В марте 2017 года суд бессрочно лишил Мару Багдасарян удостоверенияиз-за поставленного медиками диагноза "эпилепсия". Примечательно, чтов дальнейшем адвокаты девушки утверждали, что она абсолютно здорова, итребовали вернуть стритрейсерше водительские права.Ранее сообщалось, что Багдасарян намеренапродать свой Mercedes за 7,5 миллиона рублей. Однако пользователиСети считают, что из-за агрессивного стиля вождения предыдущего владельцамашина, вероятно, будет требовать к себе особого внимания.