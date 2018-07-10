Руководитель федерального проекта Трезвая
Россия Султан Хамзаев считает, что скандально известная стритрейсерша
полностью себя дискредитировала. Он просит лишить Мару Багдасарян российского
гражданства.
Руководитель федерального проекта "Трезвая
Россия" Султан Хамзаев считает, что скандально известная стритрейсерша
полностью себя дискредитировала. Он просит лишить Мару Багдасарян российского
гражданства.
Свое
обращение Хамзаев направил председателю Конституционного суда России Валерию
Зорькину. Причиной к этому послужила новая дерзкая выходка Багдасарян. Бессрочно
лишенную водительских прав девушку вновь поймали за рулем автомобиля 7 июля.
На гонщицу составили протокол за вождение без водительского
удостоверения, а ее машину отправили на специализированную стоянку. Представители общественного движения "Трезвая
Россия" уверены, что Мара недостойна иметь паспорт с российским
гражданством, передает РИА Новости.
Напомним, фигурантку дела "лихачей на Gelandewagen" после инцидента
неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД. В марте 2017 года суд бессрочно лишил Мару Багдасарян удостоверения
из-за поставленного медиками диагноза "эпилепсия". Примечательно, что
в дальнейшем адвокаты девушки утверждали, что она абсолютно здорова, и
требовали вернуть стритрейсерше водительские права.
Ранее сообщалось, что Багдасарян намерена
продать свой Mercedes за 7,5 миллиона рублей. Однако пользователи
Сети считают, что из-за агрессивного стиля вождения предыдущего владельца
машина, вероятно, будет требовать к себе особого внимания.