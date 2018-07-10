Он автор нескольких десятков живописных работ, совсем скоро во Владимире откроется его первая масштабная выставка, а 1 сентября художник пойдёт... в первый класс. Дело в том, что Дима Юдин начал рисовать в 4 года и родные быстро заметили, что его работы очень отличаются от обычных детских картинок. В мастерской у юного таланта побывала Маргарита Махрова.

Он автор нескольких десятков живописных работ, совсем скоро во Владимире откроется его первая масштабная выставка, а 1 сентября художник пойдёт... в первый класс. Дело в том, что Дима Юдин начал рисовать в 4 года и родные быстро заметили, что его работы очень отличаются от обычных детских картинок. В мастерской у юного таланта побывала Маргарита Махрова.-Этот котик, которого он назвал "Кот шагает по планете". Его он нарисовал в 4 года, это масляная пастель. Как правило, в его ранних работах, вот, как здесь, например, смешанные техники. Здесь вы видите и пастель и масляную гуашь...Больше всего семилетний Дима Юдин любит рисовать цветы, пейзажи и котов. Домашних животных в семье нет, зато на картинах мальчика коты появляются постоянно: усатые, полосатые и пушистые, в разных образах и, как правило, у окна.Дима Юдин, юный художник: Когда видишь окно, то на котика падает свет и это красиво.Я залезал в Интернет, смотрел фотки котов и потом их рисовал.-Чем тебе коты нравятся?-Тем, что у них есть усики!-Они все волосатые получаются?-Да!Рисованием в семье увлекаются мама и старший брат Димы. У них есть даже маленькая мастерская, где можно заниматься творчеством, но свои первые рисунки дети создавали дома на обоях.Татьяна Пикунова, мама Димы: "От старшего брата оставалось большое количество хорошей такой жирненькой масляной пастели, которая сложно смывается или там восковые мелочки, так вот пожирнее, погуще, рисовалось всем, что было под рукой. В принципе, мы никогда за это не ругали, если можно, я на стены вывешивала какие-то листочки, чтобы это было на листочках. Важно заметить, от чего ребёнок получает удовольствие".Теперь картины Димы Юдина легко спутать с работами взрослых художников. Колоритные натюрморты и пейзажи - их мальчик пишет маслом всего за несколько часов. Талант Димы в семье поощряют и развивают: сейчас с ним постоянно занимается педагог. На творчество мальчика вдохновляют и примеры знаменитых мастеров.Дима Юдин, юный художник: Мне очень понравился Кандинский, Левитан, Шишкин. Я хочу сделать самую большую работу, больше той.-Что на ней будет?-Цветы!Старший брат, Рома тоже хорошо рисует, но профессиональным художником себя не видит. Он сейчас активно занимается спортом и гордится успехами младшего брата, а творчество - это для души.Роман Юдин, брат Димы: "Рисовали карандашом, в этом году решили попробовать себя в натюрмортах. Это очень весело, красиво и интересно. Я желаю ему поскорее найти свой особенный стиль, свою изюминку, узнаваемость".Некоторые не верят, что такие работы пишет маленький мальчик, но во Владимире его талант уже оценили. Недавно у Димы была небольшая выставка в городской администрации, а сейчас семья оформляет картины для масштабной экспозиции в "Центре пропаганды изобразительного искусства". На собственную выставку юного художника уговорили с трудом - Дима очень застенчивый художник и не любит особого внимания к себе, но зато его картины вдохновляют окружающих.