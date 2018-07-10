За уклонение от обязательных работ задержана участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина. За участие в двух несанкционированных акциях у здания ФСБ России она должна была отработать 140 часов.

За уклонение от обязательных работ задержана участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина. За участие в двух несанкционированных акциях у здания ФСБ России на Лубянке она должна была отработать 140 часов.Судебные приставы задержали Марию Алехину в Измайловском суде Москвы, сообщает РИА Новости. Здесь рассматривается иск Нижегородской исправительной колонии №2 о защите чести и достоинства из-за рассказа Алехиной об условиях содержания. На Алехину составлен административный протокол по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях.В августе 2012 года Алехина была осуждена на два года колонии общего режима. Она была участницей так называемого панк-молебна Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Из Пермского края через год ее перевели в Нижегородскую женскую исправительную колонию №2. А в декабре 2013 года Алехина вышла по амнистии. Амнистию объявила Госдума в связи с 20-летием принятия Конституции.