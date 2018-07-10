На третьем в сезоне турнире теннисного Большого шлема – английском Уимблдоне, - завершились четвертьфинальные матч в женском одиночном разряде. Два последних места в полуфинале завоевали немка Юлия Гергес и американка Серена Уильямс.

На третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – английском Уимблдоне, — завершились четвертьфинальные матч в женском одиночном разряде. Два последних места в полуфинале завоевали немка Юлия Гергес и американка Серена Уильямс.После того, как из соревнований вылетели все представительницы первой десятки "посева", самой именитой в четверке сильнейших по рейтингу является еще одна представительница Германии Ангелика Кербер, победившая россиянку Дарью Касаткину – у нее 11-й номер.Гергес "посеяна" под номером №13 и в четвертьфинале она выиграла у 20-й ракетки Уимблдона голландки Кики Бертенс – 3:6, 7:5, 6:1. Ее соперницей станет многократная чемпионка "Шлемов" Уильямс-младшая, которая после рождения дочери "посеяна" только под номером №25. Серена выиграла у итальянки Камилы Джорджи – 3:6, 6:3, 6:4.